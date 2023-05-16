【2023端午節】端午粽早鳥優惠　翠亨邨+國金軒+采悅軒+ Green Common著數一覽【內附連結】

▲ 各大酒店及餐廳紛紛推出端午糭早鳥優惠，提供不同的折扣價。(餐廳提供)

端午節下個月就到，各大酒店及餐廳已推出不同款式的糭子，還附設早鳥優惠，早訂最著數，可以折扣價享用端午糭。

1. 采悅軒

東涌世茂喜來登酒店中菜廳「采悅軒」， 推出3款自家製鹹甜口味端午糭，包括招牌鮑魚裹蒸糭 、原粒瑤柱豚肉糭及二十年陳皮紅豆鹼水糭。

由即日至6月4日前預訂享七五折優惠，折扣後招牌鮑魚裹蒸糭 (700克)原價: $288/隻；75折後價: $216/隻。原粒瑤柱豚肉糭 (320克)原價: $188/隻；75折後價: $141/隻。二十年陳皮紅豆鹼水糭 (225克) 原價: $138/隻；75折後價: $103.5/隻。

▲ 采悅軒(餐廳提供)

2. 國金軒

米芝蓮推介食府國金軒今年推出兩款精緻高雅的端陽糭，以優質上乘食材，配搭全新設計時尚的手袋包裝，份外矜貴，送禮自用皆宜。

「原隻乾鮑元貝金腿糭」，選用50頭南非乾鮑魚、原粒日本宗谷瑤柱、金華火腿及特級鹹蛋製成，傳統手工，鹹香十足，矜貴味美。大廚特別建議配搭國金軒極品X.O.醬，鮮、香、辣俱備，無論配搭糭子品嚐或下廚調味均非常出色。

「日本十勝紅豆甘栗桂花糭」，以黃金7:3比例精選日本紅豆粒及紅豆蓉入饌，豆沙蓉口感幼滑，紅豆粒起沙，另加入日本甘栗及桂花，配上自家製作的玫瑰醬，清新花香，甜而不膩，為這個特別日子添上甜蜜滋味。

國金軒端陽糭系列以組合出售，禮券於5月19日前於國金軒各分店，及Mira eShop購買可享高達7折優惠。

▲ 國金軒(餐廳提供)

3. 翠亨邨

老字號粵菜館翠亨邨，推出兩款傳統風味的端午糭，包括特級元貝八寶裹蒸糭，選用原粒日本大宗谷瑤柱、花菇、金華火腿、蝦米、燒鴨件、蓮子、一級鹹蛋黃，以及特選每隻豬只有一條的豬脊標製作，取其肉質軟嫩，脂香馥郁，更加豐富甘香。

「金腿花生鹹肉糭」，用上等金華火腿、上海鹹肉、顆顆飽滿花生及豬脊標製作，甘香味道滲透軟綿糯米，口感十足。

▲ 各大酒店及餐廳紛紛推出端午糭早鳥優惠，提供不同的折扣價。(餐廳提供)

餐廳特設素食組合：「鴛鴦素薈」端陽糭套裝，包括 「養生珍菌竹笙淮山糭」，以雲南出產的珍貴羊肚菌及黃耳入饌，菇菌清香與荷葉香配搭食味清新而豐富，加入竹笙、淮山及高纖藜麥，更添口感。另一款「黃金柑桔糭」是翠亨邨的原創口味鹼水糭。豆沙餡料特別加入柑桔茸剷成，味道豐富，配以蜜味柑桔醬，散發淡淡果香。

翠亨邨端陽糭系列分別組成四款優惠組合，禮券於5月19日前於翠亨邨各分店及Mira eShop購買可享高達68折優惠！

包裝方面﹐糭子以花鳥圖案手袋盛載，高貴典雅，送禮大方之餘，亦鼓勵客人重覆使用，更加環保。

▲ 翠亨邨的糭以花鳥圖案手袋盛載，外形優雅，送禮最合適。(餐廳提供)

4. Green Common

如果你是吃素的話，今年就有新選擇。OmniFoods聯乘台灣蔬食連鎖餐飲品牌 – 得來素，推出限定純素臻品新肉絲糭，由生產到包裝過程於台灣製造，味道及質素均有保證，將傳統台式古早味昇華，細味更輕盈、更健康美味的糭子。

臻品新肉絲糉以植物性食材製造，採用精選圓糯米，經過浸泡、川燙和蒸煮，口感比一般糯米更煙靭有嚼勁，餡料以零膽固醇及零反式脂肪的OMNI新肉絲取代傳統肥豬肉，再加入古早味菜脯、香菇、栗子及得來素的秘製拌醬，內餡飽滿，口感豐富，無論送禮或自用屬絕佳之選。

純素臻品新肉絲糭原價為每隻$38，由即日起有效至6月22日，於Green Common訂購4隻純素糭，只須$118，可與家人朋友一同分享素食新滋味。

▲ OmniFoods聯乘台灣蔬食連鎖餐飲品牌 – 得來素，推出限定純素臻品新肉絲糭(店舖提供)

記者：招美寶