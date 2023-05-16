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【野外步出3】黃紫恩玩激流翻艇遇險 　命懸一線見白光：以為自己會死

娛樂 12:34 2023/05/16

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Jojo同奶仔又會擦出咩火花呢？

身兼監製及主持的方紹聰（奶仔）主持的《野外步出3玩野加大馬》播出最後三集，本周找來J2er黃紫恩（Jojo）齊齊挑戰自我，大玩潛水、越野車、滑翔傘等極限運動。

明晚（５月17日）一集，奶仔將與Jojo大玩激流橡皮艇，二人更險些翻艇遇險。

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玩激流翻艇遇險 

試玩激流的地方是沙巴巴達斯河（Padas River），奶仔與Jojo連同攝製隊接受完教練Andrey簡單訓練及講解後才一起上船體驗。

當去到一個名為Head Hunter Rapid激流時，整艘船被拋起，除坐在船尾的教練，其餘各人全部被拋落水，並隨著水流一直往下游沖，情況危急；經歷數分鐘的漂浮，水流開始減慢，各人最終成功脫險。

主鏡頭望到河水有多洶湧。

以為自己會死

奶仔及Jojo受訪時談及是次經歷猶有餘悸，Jojo透露頭段一直相安無事，當時她還寸嘴教練謂︰「我唔識死同教練講，又話反艇嘅？反艇先好玩。點知講完10秒架艇就反咗，喺船底唞唔到氣，以為自己『要走』，每次上水唞氣都畀船底頂住。」

在水底掙扎期間，Jojo心底不停呼喊「媽咪我對你唔住」，更坦言一度見到白光，以為自己會死，幸好最後有驚無險。

奶仔則透露跌落水一刻完全分不清上下，並謂當時內心第一時間想法是擔心同行工作人員安危。

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Jojo受傷

昨晚（５月15日）一集，有J2er第一勇者稱號的Jojo玩水上拖傘時表現神勇，當拖傘隨著快艇加速愈升愈高時，她還大叫「higher、faster」。

雖然Jojo大無畏，但去到玩香蕉船時因不幸遇上大浪，Jojo整個人被拋落海，不單左眼皮被割傷流血，還被海上的水母猛「炸」雙手，搞到一片紅腫。

製作組見狀立即叫停拍攝，急速回航為Jojo療傷；其間Jojo表現鎮定，治理期間有講有笑，不愧為女漢子。

奶仔憶述指Jojo處理傷口期間，一再透露表示希望可早點繼續拍攝，令奶仔非常敬佩，奶仔說：「佢真係勇猛又專業。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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