  • 26°C
香港時間 : 2023516日 (週二) 13:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩性關係】妻不滿丈夫愛吃醋兼不上進扮出軌 丈夫信以為真崩潰輕生亡

親子 12:38 2023/05/16

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

《十八年後的終極告白》劇照。

夫妻間應好好溝通！泰國1名49歲人妻，不滿丈夫愛吃錯兼不上而假出軌，結果丈夫信以為真，竟選擇留下遺書輕生亡。

綜合外媒報道，該名人妻與丈夫住在沙美島，她不滿丈夫愛吃醋兼不上進，故決定演出軌戲來刺激丈夫。她假裝和一名韓國OPPA講電話，同丈夫講，自己正與該名OPPA拍拖，如丈夫再不努力工作，自己就會和他離婚。

影片推介：

童學園
【童學園】11歲蔡施齊神還原呂爵安浮誇朗誦　文武兼備人氣急升：興奮又尷尬

該名人氣將與OPPA的通話紀錄截團放到facebook，丈夫一怒之下拿出尼龍繩，威脅妻子自己會自殺，但妻子搶走尼龍繩後僅隨便安撫下他，稱自己和OPPA沒任何關係，也相信丈夫不會自尋短見。

豈料妻子之後接到當地警方來電，詢問丈夫是否在她身邊，因警方發現其丈夫在fb留下遺書，内容寫上：

我希望每個人都快樂，他是個好人，但我不是，再見了！

該名人妻立即致電丈夫，惟無法聯係對方，最後在家附近的樹林發現丈夫的脚印，且見到丈夫已無氣息躺在樹林地上，上方的樹枝有斷裂的尼龍繩。目前死者的遺體已交由法醫檢驗，具體死因正在進一步調查中。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

家庭關係 網絡熱話 夫妻之道

最高瀏覽

【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
10:46 2023/05/15
【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
【東張西望】梁敏巧直擊觀塘工廈淫窟　攝製隊放蛇揭震撼內幕【有片】
21:09 2023/05/14
【東張西望】梁敏巧直擊觀塘工廈淫窟　攝製隊放蛇揭震撼內幕【有片】
【食物中毒】壽司店爆食物中毒2死41人不適　74歲翁用餐後翌日身亡
10:38 2023/05/15
【食物中毒】壽司店爆食物中毒2死41人不適　74歲翁用餐後翌日身亡