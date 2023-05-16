【兩性關係】妻不滿丈夫愛吃醋兼不上進扮出軌 丈夫信以為真崩潰輕生亡

▲ 《十八年後的終極告白》劇照。

夫妻間應好好溝通！泰國1名49歲人妻，不滿丈夫愛吃錯兼不上而假出軌，結果丈夫信以為真，竟選擇留下遺書輕生亡。

綜合外媒報道，該名人妻與丈夫住在沙美島，她不滿丈夫愛吃醋兼不上進，故決定演出軌戲來刺激丈夫。她假裝和一名韓國OPPA講電話，同丈夫講，自己正與該名OPPA拍拖，如丈夫再不努力工作，自己就會和他離婚。

影片推介：

該名人氣將與OPPA的通話紀錄截團放到facebook，丈夫一怒之下拿出尼龍繩，威脅妻子自己會自殺，但妻子搶走尼龍繩後僅隨便安撫下他，稱自己和OPPA沒任何關係，也相信丈夫不會自尋短見。

豈料妻子之後接到當地警方來電，詢問丈夫是否在她身邊，因警方發現其丈夫在fb留下遺書，内容寫上：

我希望每個人都快樂，他是個好人，但我不是，再見了！

該名人妻立即致電丈夫，惟無法聯係對方，最後在家附近的樹林發現丈夫的脚印，且見到丈夫已無氣息躺在樹林地上，上方的樹枝有斷裂的尼龍繩。目前死者的遺體已交由法醫檢驗，具體死因正在進一步調查中。

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責任編輯︰王明芳