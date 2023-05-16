【救生員短缺】季節性救生員缺口擴大至600人　工會指輸入大灣區外勞不可行

▲ 康文署指，由於季節性救生員短缺問題較大，今年泳池泳灘應未能做到全面開放。（資料圖片）

康文署昨日表示，因今年季節性救生員短缺問題較大，轄下泳池泳灘應未能做到全面開放。港九拯溺員工會副主席胡啟榮今早（16日）在電台節目指，季節性救生員長期存在短缺問題，目前缺口在600人左右，而問題亦延伸至公務員救生員團隊。對於有議員提出引入大灣區救生員的建議，他強調，香港並非無人，而救生員短缺的主要原因是因為行業失衡，難吸引年輕人入行。

康文署指，今年4至5月期間需要聘請超過600多名季節性救生員，截至本月初，只有240名合約救生員到任。轄下的42個泳池目前僅有17個泳池局部開放。

胡啟榮表示，季節性救生員短缺問題一直存在，而現在問題亦見於長工救生員（公務員救生員），缺口在20人左右。有議員建議當局考慮輸入大灣區救生員，胡啟榮指大灣區目前發展好，然而康文署救生員的入職要求只是小六，「人哋讀到中學大學會唔會嚟做？你當人哋係高端定外傭？食、住、開支點計？」他續指，每個地方的拯溺團隊也有其獨特性，認為輸入大灣區救生員未必可行。他表示，「有人願意做學徒係因為未來可以晉升做師傅」。而救生員行業並非無人，最根本問題在於行業失衡，「唔係我哋無人，係行業失咗平衡，無前景、不斷要考試、地位又咁低，我哋唔係無人。」

立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員周小松亦表示，公務員救生員現時的晉升空間不足，只有技工與高級技工兩級，以技工級別的救生員為例，薪酬並不理想，只介乎1.8萬至2.1萬元，促當局整體提升救生員的薪酬，並考慮擴大公務員救生員的團隊，減少對季節性救生員的依賴。而引入外勞必然會「打擊本地救生員飯碗」，因此「絕對不可行。」

拯溺員總工會主席鄧子安對於救生員行業輸入外勞的建議則認為輸入外勞有多方面問題需要解決，可能比職系檢討更難執行，難以為繼。他指出，目前行業缺口最大的季節性救生員工作時間僅有3至7個月，對於大灣區人員來說可能不是一種長期的就業機遇；而救生員的工作具有一定的工作限制，需要在特定時間和地點上班（早上返6：15am,晚上收10：15pm)，鑑於本港大部分泳灘位於香港南面，考慮時間及交通安排，大灣區救生員留港工作會更為方便，那麼政府就需要解決其衣食住行等配套問題，會增加政府的管理成本及難度。

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記者：解青羽