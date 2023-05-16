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【不當飲食】男子長年食1類食物致糖尿病　醫生 : 再不節制恐洗腎

健康 15:51 2023/05/16

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男子長年食1類食物，致血糖蛋白尿嚴重超標。

食過多碳水化合物不但有肥胖風險，亦會有糖尿病危機！台灣一名男子因長年於內地經商，飲食常以重澱粉質的麵食、餃子及一些港式點心為主，長年累月下竟發現身體出現了異況，如有嚴重泡泡尿，即使過了10分鐘泡泡還不消散。他於是慌忙求醫，才揭發糖化血色素及蛋白尿都超標，醫生懷疑是「澱粉質攝取過多」所致，呼籲民眾注意飲食。

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台灣家醫科醫生黃彗倫近日在《醫師好辣》節目中分享，該名男子自從內地返回台灣後，每次排尿時均發現小便有泡，而且過了5至10分鐘仍未消失，擔心身體出現狀況，於是求醫。而男子經檢查後，發現其糖化血色素已達9（正常值在4.0至5.6%之間），蛋白尿更已飆到700mg/dL以上，(標準值300mg/dL)。

黃彗倫表示，男病患「血糖失控」及「巨量蛋白尿」是個很不好的指標，若再不控制，腎小球過濾率就會繼續急衰，無法好轉。儘管男病患當時仍未到洗腎程度，不過亦必須盡快找出問題所在。

經與男患者了解後，黃彗倫懷疑是飲食習慣肇禍。男患者表示在大陸工作時，飲食大多是「麵食類」吃到飽，並搭配餃子、燒賣、港式點心，反而青菜，蛋、豆腐等食物則少之又少。所幸找出問題根源後，男子靠著藥物控制及營養師調整飲食菜單，加強非澱粉類蔬菜攝取，令蛋白尿情況大為好轉，成功避免致糖尿及腎病病變。

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責任編輯：羅嘉欣

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