【全民造星V】陳蕾「升呢」成選秀節目導師　豹哥為追音樂夢窮至冇錢交租

▲ 陳蕾（豹哥）有型啊！

昨晚（5月16日）首播的《全民造星V》由陳蕾（豹哥）、陳健安、韋羅莎、馮允謙一同擔任導師，身為選秀比賽「過來人」的豹哥，在節目也道出心底話：「我覺得我自己可以行到咁耐，係真係心態，心態夠好嘅時候，你自然就好focus返喺自己嘅方向，就比較堅定到自己個初衷。」

生於廣州的豹哥在2009年參加第一屆《亞洲星光大道》並獲得第4名，入行10多年的她，走過高高低低仍無阻她以音樂表達自己，她也正如其歌曲《相信一切是最好的安排》般面對世事。

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歌唱比賽出身

豹哥成為《亞洲星光大道》第4名後，順理成章加入亞洲電視，當時也曾負責主持節目，在娛樂圈打滾的她，不忘自學結他，好好裝備自己。

在2011年，她與岩本豐（Robin）、佐佐木英之（Tony）及花田哲郎成立樂隊PaRT3作表演。及至2014年，她參加了中國CCTV《中國好歌曲》，演繹自己負責曲詞的《誰搞的情人節》，獲得評審員、節目觀眾的注意，踏出了成功的一大步！

▲ 《亞洲星光大道》

與日本公司「分手」

由於PaRT3曾參加ONE OK ROCK的比賽，豹哥就受日本經紀公司Amuse關注，被邀請加入成為旗下歌手。

不過，這也不表示豹哥的音樂事業迎來曙光，事關雙方合作不足一年便以和平解約告終。

她在近年受訪時提及Amuse對她在使用社交平台帳號、音樂風格、造型上作約束，她在ViuTV節目《晚吹 - 有酒今晚吹》中說：「爛牛仔褲、無袖衫唔著得，唔可以露膝頭哥。嗰陣就諗如果咁樣都唔得嘅話，平時講嘢粗魯少少實鬧喇，所以做訪問都唔敢亂講嘢。」

她續說：「係咪因為公司覺得原來嘅我唔會有人鍾意，所以要俾呢個軀殼我？其實公司只係鍾意塑造出嚟嘅我咋嘛！」

▲ 豹哥曾被前公司限制衣著令她感迷惘。（節目截圖）

成立獨立音樂品牌

與日本公司「分手」後，豹哥與MJ（譚傑明）、Tom（杜志烜）、Leanne （何思諺）一同成立獨立音樂品牌「自由意志」，豹哥當時推出過大碟《1029》，當中收錄《娛樂人生》、《當我迷失時聽着的歌》、《你快樂嗎》等共10首歌曲。

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從「獨立」至簽約華納

走過獨立歌手時期後，香港華納唱片在2019年7月15日正式公布豹哥加盟的消息。

由加盟至今，豹哥推出過《妖治時代》、《娑婆》、《妖治時代》、《相信一切是最好的安排》、《沙門》共14首個人單曲，又參與過大大小小的音樂會演出，更曾首次獲得叱咤樂壇女歌手銀獎。。

日前，她與江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）合作《拉闊音樂會》，她在騷上展現穩定的演唱實力，以及被Ian稱讚她的舞技。

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曾無錢交租

在ViuTV《歌手·門》節目中，豹哥透露有一段時間的月薪是不足5位數，就連30元的狗仔粉也不捨得買。

當時沒錢交租的她，獲圈中好友鄧小巧幫忙，讓她只需付較便宜的租金便可一同合住元朗村屋，小巧更會為豹哥炮製美食，好好照顧她的胃口！

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被歌唱事業耽誤的「織女」？

身高165cm的豹哥，身型纖幼兼擁有緊緻的線條，輕鬆駕馭型格、性感、少女等不同風格的造型，也是時尚活動的寵兒。

她平日也熱愛打機、針織衣物，是一位多才多藝的「仙女」。她在去年12月與岑寧兒開騷時，一同在台上玩Mario Kart，豹哥更曾連敗兩次，看得台下觀眾也大感緊張。

至於她的針織手藝就相當出眾，她曾為自己織出服飾、手袋、紙巾套、頭帶、洗衣籃等，更創立個人品牌售賣手工耳環。

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