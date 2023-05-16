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【人生哲理】朋友吹水「放負」兩小時 鄭丹瑞：一生人只為恨別人而活值得嗎？

休閒消費 13:19 2023/05/16

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鄭丹瑞。（資料圖片）

偶然跟很久不見的朋友碰面吹水，整頓下午茶，他一直在說某甲的壞話、某乙對他有幾差，而他又埋怨自己時運不濟，有志難伸；吹了整整兩小時水，即使枱面都是精美甜點、香濃咖啡，可惜被他的「放負」影響，吃下的黑森林蛋糕是苦的，呷的那口咖啡淡如水，十分難捱。

「所以我唔應約係有原因嘅。」本來有份下午茶的好事之徒，不僅失約，事後還得戚地說：「呢位仁兄成世人只記一樣嘢—就係人哋嘅唔好，而人哋對佢好係應該嘅！我就無興趣同呢類咁負面嘅人吹水，怕佢啲負能量黏埋我身，你太心軟，早知我幫你推咗佢。」

好事之徒的話其實很有道理，我事後也有點後悔赴約，雖然未至於浪費我生命中的兩小時，但無端端吸收了兩小時「負能量」，必須去做次高強度運動，流流汗、放放負。

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認識不止一個上述這類愛記恨的朋友，每次聚會，總會給他們找到機會發表他們的「記恨」偉論—某某如何口不對心、某某人品有幾虛偽……我心中明白，若我不在現場，我也一定成為他口中另一個被批評得體無完膚的「某某」。

人生苦短，如果以簡單「愛、恨二元法」去衡量一個人一生，那你能計算到這一刻之前，你是愛別人的時候多，抑或恨別人的時候多？天天記着別人的不好、天天被恨意蠶食，一生人只為恨別人而活，值得嗎？活得開心嗎？如果答案是：「我鍾意呀！」那請繼續。我失憶，早早忘記別人對我的不好，只記得別人的好。

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撰文 : 鄭丹瑞

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