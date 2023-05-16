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南韓女歌手海秀留遺書自殺身亡　官方打破沉默證實死訊：成為一顆星星

娛樂 13:28 2023/05/16

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海秀（取自IG）

本月13日，南韓傳出一名Trot（演歌）女歌手在5月12日於宿舍輕生，雖然關方面沒第一時間公開死者確實身份，不過當時外間揣測可能是在電視節目頗活躍的南韓29歲演歌女歌手海秀（音譯，해수）。

在昨日（5月15日），當地媒體披露死者身份，官方也終於在當天晚間發聲明證實不幸消息：「很遺憾要告知大家這個令人悲痛且遺憾的噩耗，海秀於12日離開了我們的身邊，成為寬闊大海中的一顆星星」

喪禮不公開舉行

聲明並形容，海秀是懂得對身邊人付出和分享愛，同時也懂得接受溫暖的愛，對突如其來的不幸消息，讓其親友及身邊的人都承受極大悲傷。」

同時續指：「至於海秀的喪禮，出於尊重家屬的意願，將以非公開的方式舉行，表示希望大家能夠理解並體諒，同時強調：「拜託不要散播惡意、推測性的謠言。」

原本本月有演出

海秀出生於1993年12月，在2019年11月發出個人首張EP出道，後來2021年2月推出單曲，曾多次演出老牌Trot節目KBS《全國TOP 10歌謠秀》以及G1《全國TOP10歌謠秀》等。

由於海秀原先預定在本月20日出席位於全羅道完州郡的公演活動，該主辦單位向媒體透露：「突然收到海秀離世的消息，因此無法參與演出。」當時才間接證實了海秀離世，到昨日證實不幸消息。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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