【好管閒事】32歲女碩士相睇列4大條件 遭男途人辱罵痛哭： 可以不愛請別傷害

▲ 內地網紅「雅典娜」到浙江杭州著名的相親公園招伴侶，遭一名男途人謾罵。

自己幸福自己爭取。近日內地一段影片引起熱議，一名90後女子手拿擇偶條件海報到杭州一公園公開招親，豈料中途有一名高大的男途人向著她謾罵，「她32歲了，你買她回家有什麼用呢？」羞辱的語句令大量網友為女子感到不忿。

綜合內地媒體報導，該名女子是內地網紅名「雅典娜」，在抖音擁超過30萬的粉絲，頗有名氣。她是1991年出生的，今年32歲。

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日前，雅典娜到浙江杭州著名的相親公園招伴侶。她手持一張海報，公開自己擁有碩士學歷﹑身高158厘米﹑體重45公斤，在杭州有樓，職業為廣告公司策劃，年收入約15萬人民幣左右(約17萬港元)。

對於另一伴，雅典娜開出了四個條件，第一，本科或以上畢業；第二，在上海或浙江有樓；第三，身高175厘米以上；第四，願意給5萬元人民幣做禮金，不可議價。

此時，有不少民眾圍觀，當中引到一名戴墨鏡的男途人的注意。他甚為不滿雅典娜列出的數大條件，並且對她提出不少的質問，

你自己找的什麼條件你不知道嗎？有你（要求的）這個條件的人家為什麼選擇你呢？

雅典娜聞言不憤回應，「你選不選跟我沒有關係啊，你是找王母娘跟我有什麼關係嗎！」

男途人越說越激動，

你們這些女孩子，為什麼就不能清醒一點呢？自己什麼條件自己不知道嗎？

其他民眾開始起哄，男途人見狀再特意對著他們說詞，

91年了，她今年多大了，她還有幾年青春啊，你買她回家有什麼用呢！

此時，鏡頭拍到雅典娜開始飲泣﹑雙眼泛紅，有旁人拉著她的手勸說不要理會對方。

到目前為止，該影片有超過320萬的瀏覽量，普遍網民也不值男途人的所為，並且認為雅典娜的要求合理，「這個男的一輩子也討不到老婆的，這個女的要求一點也不高啊，吃不到葡萄說葡萄酸。」﹑「自己無能，還怨別人太優秀。」﹑「女孩條件不錯，要求也不高呀，這男的自己沒本事，只能用年齡說。」

後來，有利眼的網民從影片中看到男途人手持的擇偶條件海報的內容，譏笑他才是沒有自知之明的那位，「女方要付給男方父母彩禮60萬......要求女方，月入5w（萬）以上，身高160以上，身心健康，年齡25-35，上海全款婚房一套......」

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責任編輯︰王明芳