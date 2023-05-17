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【自慰致命】30歲男房内玩情趣用品漏電亡　法醫驗屍揭直腸內藏2異物

健康 15:32 2023/05/17

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

30歲男房内嗨玩SM自慰，情趣用品漏電致燒傷下體亡。

使用情趣用品勿過火。日前，一名30歲男子在房内使用情趣用品自慰，結果觸電身亡。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】8年來放棄休假做1對1陪診義工 IT爸爸不求回報：做義工已是習慣

綜合外國媒體報道，該名捷克男子與家人同住公寓，父母因敲門不獲回應而向消防局求助，結果破門後發現男子陳屍地板上，身穿女性連身泳衣，頸部和身體四肢被塑料及紡織帶緊綁；身旁有一支電動按摩棒，其下體可見燒傷痕跡。

據初步調查，判斷男子是在房内試圖同時滿足多種非典型戀物癖，因此用變裝、裹身、電動按摩器等刺激身體，卻在過程中因情趣用品漏電，導致男子觸電及下體燒傷死亡。另外，法醫在解剖屍檢更發現，男子直腸內有「奇怪的異物」，經確認是塞入了保險套和乒乓球。

最終，屍檢報告指出，男子生殖器皮膚上的燒傷痕跡與按摩棒形狀對應，反映他是使用情趣按摩棒自慰時因漏電而身亡。綜合多項因素判斷，死者或沉迷於「非典型戀物窒息式性愛」。

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責任編輯：羅嘉欣

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