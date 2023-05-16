【強人媽媽】16歲移加喬布斯親自挖角任蘋果高層 4孩媽媽家庭事業兩兼顧

▲ 葛越在事業上是女強人，在家庭上是4孩媽媽，一點都不容易。

在職媽媽要返工又要照顧家庭一點都不容易，但如果做商界女強人，而且家中還有4個孩子，她一定是鐵人！蘋果大中華區董事總經理的葛越（Isabel Ge Mahe），出身普通家庭，16歲向父母要求到加拿大讀書，父親為了成就女兒的夢想，放棄當時在國內的工作，轉向國外做外賣員及門衛等工作成就女兒的願望。

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而葛越在加拿大炸雞店打工及學英文，勤力又目標清晰的她，先後獲得西門菲莎大學應用科學學士和工程學碩士學位，以及加利福尼亞大學柏克萊分校的工商管理碩士學位，加入蘋果前曾於Palm任職至無線軟件工程副總裁，後來喬布斯親自挖角轉任蘋果高層，在家庭方面她又是4孩媽媽，時間分配一點都不容易。

▲ 葛越與同事相處融合。(葛越微博)

父母特別重視教育

葛越於2008年加入蘋果，直到2017年，蘋果決定設立大中華區，葛越更由技術專才晉升成第一任董事總經理，同時升任蘋果公司全球副總裁。由IT技術專才晉升到管理高層，直接向CEO Tim Cook與首席運營官Jeff Williams彙報，成為公司少數的女高層之一。

她來自遼寧瀋陽，葛越的父母都是大學教授，特別重視教育。16歲某天，她求父母讓她外國留學，父母成就了她的願望，她在溫哥華的炸雞店半工讀，兩年內，她完成高中課程並取得獎學金。

成為女學霸的葛越，在以男性為主導的工程科取得很好的成績，她從不覺我是女生會有哪些東西做得不如男生。及後她獲已故蘋果教主喬布斯賞識，但她剛剛懷孕，所以不想轉工，喬布斯用了一年時間游說，才打動了她。

她曾表示很害怕當媽媽，因為工作特別忙，在丈夫的鼓勵下生了一個兒子，她決定再追女，結果第二胎又是兒子，後來第三胎才如願生了一對雙胞胎女兒，她笑言居然還能有時間做媽媽。

▲ 葛越第三胎生了一對孖女。(葛越微博)

在蘋果致力爭取女員工權益

葛越致力為女性及女同事爭取權益，她成功向蘋果爭取產假由四個星期增至最長四個月，而未成家的女生，蘋果會付錢讓同事去凍卵、做試管嬰兒，她表示不想女生為了趕著嫁人或生小孩而被逼放棄事業。

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責任編輯︰王明芳