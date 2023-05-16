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【陳冠希舊愛】Cammi透視裝騷巨胸展超長腿　曾坦言喜歡P圖的自己

娛樂 14:05 2023/05/16

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

身材超勁！

陳冠希舊愛謝熙婷（Cammi，前名謝芷蕙），不時在社交網分享動向，見她周圍列國飲飲食食，盡顯奢華生活。

而且，Cammi亦時常晒出性感照，當中不乏三點式加低胸照片，火辣度爆燈。日前Cammi飛到澳洲旅行，又再上載一輯性感照片。

盡騷豐滿上圍

相中所見，Cammi穿上藍色透視裙，背部大露背，而她大擺甫士時更見她展露驕人上圍和纖腰，薄紗下亦見她只穿了一條內褲，盡現修長長腿，認真性感。

Cammi與當年的樣子大有變化，如今的她眼大大、鼻高高、樣子十分精緻，猶如「公仔」一樣，雖然Cammi曾經承認打過美容針，惟不少網民都指其P圖愈來愈誇張。

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P圖滿足自己

Cammi曾表示身邊不少朋友都覺得她P圖過了火，有時不似她本人，真人反而生動點。

不過仍無阻其P圖決心，她說：「我鍾意P咗圖的自己，可以滿足到自己，所以我都會繼續P！」

除了樣貌外，Cammi就連身材都不放過，P到不合乎常人比例，難怪不少網民指每次看到其相片都不知是真定假。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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