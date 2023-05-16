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【非禮孕婦】男督察涉非禮懷孕店長受審　事主供稱督察跪求$200萬了事

社會 13:46 2023/05/16

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（資料圖片）

34歲已婚男督察涉2021年在尖沙咀美麗華廣場一店舖，強吻及觸摸懷孕店長的胸部後稱「Sorry，我飲大咗」，並在店長丈夫到場後跪地求饒，提議以200萬元換取不予追究。男督察否認非禮及意圖妨礙司法公正共兩罪，案件今（16日）在九龍城裁判法院開審。女事主作供稱，她的丈夫到場後關上店舖閘門報警，被告遂跪求兩人讓他離開，稱「警察嚟咗我就咩都無㗎啦」，事主又指被告當時身上沒有酒味。

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被告李卓賢（34歲），控罪書上未有顯示職業，今否認1項猥褻侵犯罪及1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，案件開審。

女事主X作供稱，她於2021年11月23日在尖沙咀美麗華廣場一商店擔任店長，被告則是店舖熟客，兩人自2018年認識，X隨後得知被告擔任督察，已婚並育兩名女兒。

X續指，被告當晚9時許曾到訪店舖，直至當晚10時半仍未離去，其間曾望住X的胸稱「你今日好勁喎」，又問X是否「谷奶」。X隨後關門作店舖結算，惟被告此時仍未離去，更在X準備下班時，分別拉下自己及X的口罩後，用手箍X的頸強吻X。

X續指，其間她曾推開被告及出言阻止，亦因當時已懷胎3個月，害怕被告情緒激動下弄傷X及胎兒。惟被告隨後再伸手進X衣內抓X的胸，X遂要求被告冷靜，被告遂停下動作，又稱「Sorry，我飲大咗」。

X續指，惟被告當時身上沒有酒氣，於是未有理會被告，並趁被告轉身時致電丈夫求助。丈夫到場了解情況後立刻關上店舖閘門報警，被告遂求兩人讓他離開，又對X跪下並稱「1球（100萬元）夠唔夠，唔夠比夠2球（200萬元）你」、「警察嚟咗我就咩都無㗎啦」。

X指，惟她當時心意已決，沒有理會被告，被告見狀便撞開防火門逃走，X的丈夫遂追出並制服被告，警方於不久後亦趕到現場。

庭上播放現場閉路電視片段顯示，被告與X的丈夫爭執其間，被告曾多次要求X的丈夫讓他離開，又稱「我賠返1球比你啊」、「差人嚟到我走唔切，我份工就無㗎啦」，又形容事件為無心之失。

控罪指，被告於2021年11月23日，在香港九龍尖沙咀美麗華廣場一期2樓的一間店舖內猥褻侵犯X。被告亦於同日同地意圖妨礙司法公正而作出有妨礙司法公正傾向的行為，即向X及Y提議給予他們一筆金錢以換取X不予追究針對被告的猥褻侵犯案件。

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記者：梁錦麟

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