【47人初選案】控方傳畢所有證人押後5月底續審　待存檔共謀者原則陳詞

▲ 民主派初選案今（16日）續審。 （資料圖片）

民主派初選案今（16日）續，控方已傳召所有證人，案件押後至5月29日續審，其間待控辯雙方就共謀者原則陳詞存檔法庭。

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國安處警員梁晉榮供稱，其於2020年7月就初選案調查，因警方知悉戴耀廷會於《蘋果日報》及《明報》發文，故他到公共圖書館及電影、報刊及物品管理辦事處影印報紙及保存。梁指，搜尋範圍為2019年中旬至2020年初選舉行時，沒有特定列表指定搜索哪些文章。

控方傳召所有證人後，指希望以書面陳詞方式處理辯方就共謀者原則的法律爭議及毋須答辯（No case to answer）陳詞，另透露何桂藍一方擬爭議證人X錄取的錄音及影片的呈堂性。法官將案件押後至5月29日續審，待雙方存檔陳詞，屆時將處理共謀者原則下被告的言行。

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記者：陳曉欣