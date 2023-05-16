【兩性關係】疑被妻控冷暴力斷11年婚姻　口罩男辯稱︰不公開證據是最後溫柔

▲ 口罩男婚變被老婆數落，解釋不公開證據是為了保護子女及留一線。

台灣知名兩性作家「口罩男」常在網上分享如何維繫兩性關係的帖文，猶如婚姻輔導員，他更常與靚女老婆放閃，「暖男老公」形象深入網民心。不過，口罩男正跟老婆協議離婚，結束11年婚姻，其老婆發帖疑似指不堪老公冷暴力才出軌。昨日口罩男發聲明，對於不實指控感心痛，不公開證據是念在夫妻之情，希望好聚好散。

綜合台媒報道，知名兩性作家「口罩男」與網紅正妹妻曾樂兒結婚11年，育有兩孩。13日（上周六）母親節前夕，「口罩男」在facebook發文，宣布父兼母職照顧兩孩，引起婚變的消息，其後口罩男經紀人向台灣媒體證實婚變，目前雙方協議離婚中。

▲ 台灣網紅口罩男跟妻子協議離婚中。（facebook圖片）

老婆疑不堪被壓榨出軌

口罩男婚變事件引起很多網民「食花生」，有網民揭曾樂兒曾發「夢境故事」，內容似是講她跟口罩男關係，故事中有一名姑娘一點笑容都沒有了，因被言語糟蹋、情緒勒索，打壓、諷刺，被告訴是個沒用的女人，只會接送小孩……7年後女孩爆發出軌。現時該帖文已被刪，但截圖在網上流傳中。網民把故事將她跟口罩男「對號入座」。網上傳言口罩男只是在營造暖男人物設定，指控他對妻子冷暴力。

最新影片︰

昨日（15日）口罩男就妻子的指責發了聲明，提及遺憾在婚姻的最後一段路上，樂兒選擇用對他的不實指控來畫上句點。口罩男心痛無奈，但不想掀罵戰反擊，強調已保留相關證據資料，一切交由司法單位，

不公開所有證據是為了保護一雙兒女，也是給樂兒最後的溫柔，希望各位理解。也請樂兒愛惜自己的身體，好好治療。這十一年來我是否表裡如一，同住小窩中的你跟兩個寶貝都看在眼裡，不要為了爭一時輸贏，泯滅了最後一點良知。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

保護子女不公開所有證據

口罩男對曾樂兒明言「儘管夫妻緣分已盡，妳永遠是孩子的母親。」他再在帖文留言，有感愛情是很現實的，「很多時候不是我愛你，或是我對你好，對方也會同樣的回報，那頂多只是降低分開的機率，但不代表對方不會走」，他最後寫下「好聚好散」四字，想跟曾樂兒留一線，不要完全反面。

其實，在4月底，口罩男發了一篇帖文向好友道歉，表示自己的兩性觀害好友太信任妻子，導致好友老婆出軌而離婚。有網民猜測有關帖文是口罩男在說自己的故事。內文提及︰

好友發現太太長期跟網友聊天曖昧 ，甚至還會趁好友睡著時自拍滿足對方一些要求，完全沒顧慮好友就睡在旁邊，還有幾張照片是跟不同男生的合照，有些行為動作、聊天內容，都已經超越正常交友關係、侵害配偶權。 好友甚至發現，老婆還偷跑去男模店，外送猛男秀舞狂歡。

口罩男最後叫好兄弟一起加油，叫他離開，絕對會過的更幸福的，未知有關帖文是否有弦外之音。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳