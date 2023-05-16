【阻差辦公】記協陳朗昇涉無出示身份證　女警供稱陳打斜行手按袋疑示威惹注意

▲ 被告陳朗昇今出到應訊。（陳曉欣攝）

香港記者協會主席陳朗昇涉於前往旺角麥花臣場館採訪時，因無出示身份證而被控1項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，案件今（16日）於西九龍裁判法院開審。

截查陳的便衣女警供稱，巡邏時見陳打斜走上行人路並用手按著袋，有機會進入球場示威，故要求陳出示身份證，但陳情緒激動揮動卡套；辯方則指陳想確認便衣警的警員身份但不獲回應。

被告陳朗昇（41歲，網媒Channel C記者及記者協會主席），被控於2022年9月7日在香港旺角麥花臣場館外故意阻撓在正當執行職務的警務人員或阻礙依法執行公務的公職人員，即女警26781。陳另被控阻礙公職人員交替控罪。

駐旺角警區活動管理組女警梁敏儀供稱，有情報指網上有人鼓吹媒體及居民到麥花臣球場舉牌，梁當日與警員22256於球場附近便裝巡邏，見被告與一灰衣男子打斜上行人路，陳用手按住袋，梁認為陳有機會進入球場示威，故上前表明身份截查兩人。

梁指，她要求被告出示身份但不獲理會，被告其間拿出銀包，取出一個不透光的銀色卡套，梁稱看不到內裏物品，便再著被告出示身份證，被告則揮動卡套問警員「你守邊度？」，後來變得情緒激動。

梁續指，警長張青龍（音譯）到場後警告被告退後勿阻塞途人，又叫被告勿大吵大鬧，張兩度警告被告涉嫌公眾地方行為不檢，但不獲理會。梁續指，被告指向張，張叫警員「拉佢」，被告隨即被捉住雙手鎖上手銬，因涉公眾地方行為不檢及阻差辦公被捕。

庭上播放閉路電視片段顯示，被告與1名男子打斜上行人路時，梁及警員22256相繼走近，隨後再有3名軍裝警到場。被告其間取出銀包及卡套，便裝警長最後到場，被告手持卡套指向不同警員，最後被警長按在牆壁，反手鎖上手銬。

辯方盤問時指出，梁之所以在供詞補充指被告左手按著斜預袋，是因為得知律政司決定起訴被告，才在供詞杜撰相關說法，梁否認。

辯方亦指，梁截查時無表明根據警隊條例行事和透露所隸屬警區，僅稱「先生，身份證吖」。被告則問梁是否警察、問梁的警員編號和守哪個警區，又問梁為何要截查自己，但梁無回應。梁表示不同意，另稱事前不知被告是記者和記協主席。

就梁指被告揮動卡套一事，辯方指被告曾被人在網上公開身份證號碼，故要求梁出示委任證，並指便衣執勤的梁與軍裝警有別，故用卡套指向2人，並非情緒激動。梁均不同意。

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記者：陳曉欣