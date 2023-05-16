【夫妻緣盡】後悔收130萬與丈夫離婚　失婚婦告上法庭︰想繼續做醫生太太

▲ 一名女子後悔收130萬與丈夫離婚。（《白色強人2》劇照）

婚姻需要用心經營，夫妻亦要磨合才能走到白頭。台灣一名女子早前收取醫生丈夫500萬台幣（約130萬港元），同意與對方離婚，可是她其後感到後悔，向法庭提出離婚無效，一心想繼續做醫生太太。

綜合台灣傳媒報道，該名女子於2015年6月與彰化縣一名醫生結婚，她成為了醫生太太，過著優越的生活，不過這段婚姻只維持了短短3年。判決書指出，醫生認為與太太的價值觀及生活習慣難以磨合，對方更不時離家出走，對他造成困擾。

醫生忍無可忍下提出以500萬台幣（約130萬港元）與太太離婚，她亦接受了。二人於2018年5月1日辦理離婚手續。只是女方收錢後又感到後悔，於是告上法庭，表明自已無意離婚，提出「婚姻關係存在」的訴求。

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妻辛勞照顧丈夫致患癌

太太說出另一個版本，她強調自己不想離婚，又透露為人妻的辛酸，包括早晚要為丈夫洗澡、按摩腳、按摩眼睛，甚至穿鞋襪也要她代勞。加上丈夫患有糖尿病，她每日要為他準備6餐，還要來回診所送飯。

她每天辛勤照顧丈夫，睡眠不足3小時，後來更患上肺癌，但丈夫得知她患癌後，卻迫她離婚。她承認收取丈夫500萬台幣（約130萬港元），可是她視為丈夫支付的生活費，而非為了這筆錢才願意離婚。丈夫一直迫她簽字離婚，她情急下才妥協。

最終法官認為二人確實有意離婚，離婚過程亦沒出現問題，駁回女方「婚姻關係存在」的申訴。

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責任編輯︰王明芳