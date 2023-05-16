【手袋後遺症】OL手袋過重易致手痺肩頸痛　中醫師教按摩3個穴道紓緩痛楚【內附穴道位置】

▲ OL手袋超重，容易導致手痺肩頸痛，楊明霞醫師教你按摩3個穴道紓緩。

曾經有女藝人說過：「女士們的手袋就猶如她們的身份象徵」，所以即使多重的真皮手袋，女士們亦樂此不疲地挽在她們纖幼的前臂上。

手袋的款式實在千變萬化，設計師用上不同質料來製造手袋，加上不同配件，令手袋變得更加獨一無二，特別是各大名牌手袋，個個真材實料，用上不少金屬來點綴粉飾，無形間令手袋的重量愈來愈重

有研究指出，手袋的重量不宜超過體重的百分之十，若女士們每天習慣把這樣重的手袋掛於手臂上或長期用一邊肩膀承擔袋的重量，很容易會出現前臂肌肉拉傷發炎或肩關節肌肉勞損，出現手痹、肩部及頸部疼痛的情況。

中醫認為「氣傷痛，形傷腫」，長時間把袋掛於肩膀上或前臂會壓着關節，會妨礙經絡運行，使氣血運行不暢，導致氣滯血瘀，「不通則痛」，因此會產生不同程度的關節痛楚。

一旦你開始感到肩膀僵硬、頸部疼痛、雙手無法高舉、手肘外側疼痛，就要小心了，除了注意平日工作的姿勢外，也要注意拿手袋的姿勢。因為不及時糾正，關節位置出現的疼痛就會逐漸惡化，經常會感覺麻痺不適。

▲ 曲池穴。（iStock圖片）

除了針灸可治療及紓緩病情外，以下介紹幾個穴位給大家，閒時可以自己按摩，可達活血止痛的功效，分別是：

1.曲池穴（位置︰肘橫紋外側端）

2.肩井穴（位置︰肩部的最高處）

3.肩貞穴（位置︰腋後紋頭直上1寸）

▲ 肩廿穴及肩貞穴。（iStock圖片）

按摩的方法︰用中指、無名指的指腹，分別按摩以上3個穴位，力度由輕至重，每天按3次，每次每個穴位可持續1分鐘左右。

除了適當的穴位按摩外，我建議亦要為手袋「減磅」，時常執拾袋中的雜物，把不常用的物品留在家中，避免加重肩膀及手臂的負擔。如要攜帶重的物品，可以選擇背包，把力量平均分配於雙肩，防止重量過於集中於其中一邊肩膀，造成損傷。若是不喜歡用背包，亦要每隔一段時間，轉用另一邊肩膀來掛袋，輪流用力。若等到痛楚出現時，才去補救，已經太遲了。

撰文：楊明霞（註冊中醫師）