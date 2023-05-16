【圖書下架】蔡若蓮：學校需與時並進剔除「不適合學生閱讀」書籍　不可提供錯誤訊息

▲ 教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

近日，公共圖書館將個別學者或與民主派人士相關的書籍下架。教育局局長蔡若蓮表示，當局就學校圖書館選書標準，設有明確指引，會以配合學生學習需要為本，並需與時並進。

被問及本港公共圖書館已將多本政治書籍下架，學校圖書館會否仿傚，蔡若蓮指，教育局就學校圖書館選書標準，設有明確指引，相信教師有專業能力判斷何謂適合學生閱讀，強調當局不會說明個別類型的圖書一定「用得」或「不能用」。她更認為，書籍一定要配合學生學習需要，並且質素優質，亦不能向學生提供錯誤訊息。

為配合學校的學與教需要，蔡若蓮又指，學校應每年更新及增補圖書，或是剔除較少學生閱讀或是「不適合閱讀」的書籍，直言學校圖書館面積一般較小，因此需要與時並進。

蔡若蓮亦總結今次訪京行程，提及期間曾向港澳辦主任夏寶龍匯報香港教育最新發展及情況，她又出席香港中小學校長及新入職老師在北京師範大學的聯合開班儀式。蔡若蓮表示，希望校長及教師通過研習及考察，進一步了解國情、內地教育特色，相信對他們的專業成長有幫助。

對於本港適齡學童數目下跌問題，蔡若蓮重申，此屬「結構性」問題，當局有與辦學團體及業界溝通，理順學校開班面對的衝擊。她亦說，有辦學團體主動提出合併學校或優化方案，局方表示感謝，冀就「軟著陸」策略繼續與業界有商有量。

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記者：梁凱婷