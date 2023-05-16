【深圳補牙】貪平深圳補牙牙齒被過度打磨　港女後悔莫及：早知在香港補

▲ 港女貪平北上補牙，牙齒遭過度打磨無法恢復後悔莫及

內地醫療價格較香港便宜，吸引不少人北上求醫。本港有女生因為「貪平」北上前往深圳羅湖補牙，結果遇上技術不佳的牙醫，導致牙齒被打磨過度永久無法恢復，港女大呻後悔，在社交網站上講述自己的經歷，更表示「寧願貴一點在香港補」。

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女事主5月13日於社交平台小紅書發文，指自己曾看過其他網友分享，表示在深圳羅湖區人民醫院以幾百元完成了在香港要價幾千元的療程，適逢自己需要補牙，她前幾天便預約前往羅湖看牙醫。她透露，自己兩年前曾在港大校內醫院補過牙，這次是因為補牙材料有磨損導致「最近有點痛，痛得也不是特別嚴重」，希望重新補牙。

事主到達羅湖人民醫院後，醫生為她照X光，表示牙齒沒甚麼問題，建議觀察。她之後坐上椅子進行檢查，牙醫著她指出牙痛位置，表示可能是補牙材料磨損掉了，需要重新補牙。獲得事主同意後，牙醫便開始打磨牙齒。事主憶述當時感覺「特別特別酸」，指牙醫動作較不輕柔，與自己從前的補牙體驗完全不同。

回到家後，事主覺得牙齒邊緣有點鋒利，「就是割舌頭的那種感覺」 ，於是照鏡查看。一照之下，發現補牙材料與牙齒的顏色並不接近，且牙齒形態與未補前不同。她表示，自己曾看過其他補牙影片，補牙後的牙齒形態基本可以恢復成補牙前正常牙齒的形狀，但自己的牙齒上面卻「形成了一個凹的窩」。她又讓家人幫忙查看，發現牙齒邊緣的組織被打磨掉，卻沒有用補牙材料覆蓋，才形成了鋒利的邊緣，導致覺得「割舌頭」。

事主表示，「直到這時才感覺到選擇牙醫有多麼重要」，因為被過度打磨的牙齒永久無法恢復，感到後悔不已，又指「如果意識到是這樣，我不會回去深圳補牙，寧願貴一點在香港補」。

她之後再補充發文，指自己預約香港的醫生求診後，才發現之前的牙痛並非磨損所致，而是後面尚未萌出的智慧齒發炎，需要開刀「剝牙」，最終照X光及剝智慧齒總共花費15,600元港幣，但事主就稱讚醫院環境乾淨衛生，「設備很新，每做一步護士會提醒讓你有心理準備」。另外，醫生指她當初在羅湖補的牙齒不需要再補，她亦表示「不知道是不是白白做了無用功」。

貼文一出引來不少回應，有網民指事主不應該貪便宜，「牙齒是一輩子的，不要貪便宜後悔一輩子」，「你膽子太大敢去深圳搞牙齒」。但亦有人表示在香港反而有不好的經歷：「杜牙根香港不好，再去大陸搞過，人家細心，千多元慢慢執返香港牙醫手尾」，「在香港補了一顆牙，沒過多久又開始痛」。

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責任編輯：羅嘉欣