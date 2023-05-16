【欺詐按揭】前地產代理詐騙按揭貸款490萬　判囚16個月及充公100萬

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廉政公署調查貪污時，揭發一名前地產代理偽稱一個單位屬自住物業，詐騙一間銀行、香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）及其子公司維持向他批出按揭貸款約490萬元。被告今日（16日）在區域法院判囚16個月和充公逾100萬元。



趙嘉威，39歲，早前承認兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。法官謝沈智慧判刑時表示被告尋求別人協助犯案，案情嚴重，須判處阻嚇性刑罰。法官亦批准控方申請，頒令充公被告犯罪得益逾107萬元。被告須於6個月內履行充公令的要求，否則可被加刑25個月。



案情透露，銀行在批核自住物業按揭貸款時，須遵守香港金融管理局指引中有關按揭成數上限的規定。按揭證券公司於一九九九年推出按揭保險計劃，參與計劃的銀行可向價值600萬及以下的自住住宅物業提供最高達八成按揭貸款。計劃自2018年5月起由按揭證券公司的子公司香港按證保險有限公司（按證保險公司）執行。香港上海滙豐銀行有限公司（滙豐銀行）亦有參與該計劃。



被告於2016年1月簽署一份臨時合約，購買一個價值600萬元的住宅物業，並向滙豐銀行申請按揭保險計劃下的按揭貸款。被告在相關文件中，聲明物業屬自用。按揭證券公司批核該申請，被告其後獲滙豐銀行提供按揭貸款約490萬元，並於216年3月底獲發貸款。



滙豐銀行於2017年5月及2020年1月分別發出信件，要求被告確認有關物業是自用。被告作出確認，並於2020年2月應滙豐銀行要求，提交其銀行月結單及物業的水費單作證明。滙豐銀行、按揭證券公司及按證保險公司因而信納被告遵守自住規定，維持其按揭貸款。



廉署接獲貪污投訴後展開調查，發現被告在上述期間把物業出租給兩名租客。被告並要求其中一名租客把物業的水務署帳戶轉移至其名下，以便向滙豐銀行提交水費單作證明。如滙豐銀行、按揭證券公司及按證保險公司知悉被告提交虛假資料，便不會維持其按揭貸款。



滙豐銀行、按揭證券公司及按證保險公司在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由高級檢控官廖偉雄及黎健禧代表出庭，並由廉署人員賈允誠、黃恩恩及李啟邦協助。

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責任編輯：吳穎嵛