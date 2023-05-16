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《失衡凶間之罪與殺》又南挑戰戀髮變態佬　張凱娸慘被迷暈夾硬拖行

娛樂 16:04 2023/05/16

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《失衡凶間之罪與殺》

由三個短篇故事組成的電影《失衡凶間之罪與殺》，其中段由由《樹大招風》金像導演許學文執導的《頭髮》內，演髮型屋老闆的黃又南在開拍前專誠向星級髮型師學藝。

至於飾演客人的張凱娸（娸娸） 有幸享受又南為她洗頭按摩服務，大讚對方手勢好，舒服到瞓著。不過有咁耐風流，亦要付出代價，被戀髮癖的又南睇中成為獵物的她，慘被迷暈在地上拖行，連頭髮都幾乎被扯斷，最後還被又南取笑，嫌棄她太重。

娸娸讚又南手勢好
 
娸娸對又南說：「我最初睇到劇本話『拖行』嘅時候都有啲擔心，以為要扯我啲頭髮，原來係拖我對腳。其實已經好小心，又南一吓一吓咁拖我，不過地板唔平扯到頭髮先會痛。其實你同導演對我非常細心，怕我走光，不停問我Ok嗎？」然後她轉個身，展示背部貼了很多保護墊，她笑說：「我背脊好似Wonder Woman咁，佢哋貼咗好多嘢保護我，驚我割損。」
 
戲中娸娸在夜場被嘔吐物黐住頭髮，看似核突，其實是荳奶溝消化餅的效果。為整理秀髮，於是到又南的髮型屋找他幫手，娸娸大讚他手勢一流。

又南得戚地說：「梗係啦，髮型師係好專業嘅職業，鏡頭前無論洗頭抑或揸較剪，手勢如果錯咗真係會畀人鬧，為身邊嘅髮型師朋友爭光，我真係去跟髮型師學洗頭、吹頭同剪頭髮，上咗幾堂，仲帶假髮返屋企練習，一啲都唔容易，易學難精。」

演員被劇本吸引

另外，娸娸大表榮幸表示：「最初睇到劇本，真係毛骨悚然，覺得你個角色好恐怖，開工終於見到你真人，原來好Nice，好大反差。」
 
又南說：「我睇到劇本時好開心，我同許學文導演講未試過演一個性格咁壓抑嘅角色，係一個戀髮癖嘅人，新嘗試，係自己最想做到嘅事。」

這故事關於頭髮，對一向以亮澤光頭示人的金像導演許學文來說，反而激「髮」其興趣，他說：「監製鄧漢強畀咗幾個故事我睇，最終我選擇咗《頭髮》，呢個故事能夠吸引我， 因為自己好耐無幫襯髮型屋，我亦喜歡故事夠濃縮，基本上係講女主角（衛詩雅）一晚發生嘅事情。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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