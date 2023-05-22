【靚太安樂窩】產後紮肚助收細骨架重塑身形　拆解謬誤Q&A教揀合適紮身療程

▲ 星級紮肚師Angie為大家解答紮身療程問題及示範過程。

不少媽媽都擔心生育過後，身材會「走樣」，所以在懷孕中期已計劃進行產後紮肚瘦身。今集《靚太安樂窩》有星級紮肚師Angie公開紮肚過程和原理，更會拆解坊間謬誤及講解風險禁忌。大家在揀選紮身療程或紮肚師前，就可以參考意見，才選擇適合自己的方法。

▲ 星級紮肚師Angie。(越玲瓏攝)

原理

由於懷孕期間需要給寶寶足夠空間成長，所以母體骨架及結構會被擴大，腹直肌亦會被拉扯至分離。在產後，母體的結構處於一個不穩定狀態，肌肉及關節變得脆弱，如果用錯方法或力度去做運動，有機會造成二次傷害。

因此，從根源開始修身，透過紮身術的長綿布加壓，對準力點及支撐點將結構復位，配合儀器消脂，排出肚風和水份，將已分離的腹直肌歸位。

▲ Angie強調，紮身並不是要節食減磅，而是將已擴大的骨架及結構收細，矯正體態之餘，亦有助健康地修復身體。(越玲瓏攝)

好處

除收細腹腩、胸骨、盆骨及大腿骨骨架、改善腹直肌分離等結構性問題之外，亦可以加速子宮及身體修復。Angie亦表示，在矯正體態重塑身形後，不少媽媽都可以「還原」懷孕前身形。

把握產後修身黃金期紮身，基本上到療程尾段，媽媽身形靚過有BB前，細碼衫都可以著！

紮肚5步曲

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由於懷孕期間，身體結構及體態擴張，所以必須按照媽媽身形及情況，針對性及策略性度身訂造療程，由淺入深逐一擊破產後身形問題。

第1步：熱敷腹部

以有機草本藥熱敷腹部，有效修復子宮及袪「風」。

第2步：塑身按摩

以含天然成份的精華油為全身按摩，暢通淋巴及去水腫，重塑身體曲線。在按摩期間，媽媽將進入深層睡眠狀態，為身心靈「叉電」。

第3步：配合儀器全身消脂

以能量儀器刺激細胞，促進新陳代謝，令消脂及修身效果倍增。

第4步：紮身術收細骨幹

紮身師以長綿布由盆骨360度打圈至上腹，紮成50個小圈，重點針對每個部位。修整骨架同時，亦為肌肉提供支撐，穩定結構修復。

第5步：定型術防反彈

穿上輕巧、定位及安睡設計的紮身衣，可以如常活動及上班，延長紮身時間，固定效果。

▲ 有超過20年紮肚經驗的Angie，曾經為多位星級靚媽提供產後修身治療，極速見效而且效果顯著，被稱為「星級紮肚師」。(張懿慧攝)

紮肚禁忌風險及注意事項

切忌操之過急。開刀的媽媽建議傷口癒合後，約6星期才可以開始療程； 順產媽媽建議產後4星期。

切忌衝動而行。建議諮詢醫生意見後，了解產後身體狀況及傷口問題才進行紮身。

切忌貪方便。必須選擇有經驗的紮肚師，否則沒效果之餘，令身體受到二次傷害。

紮肚期間，切忌做運動，容易因姿勢錯誤，更傷身。

紮肚期間，切忌節食，因為需要營養去餵哺母乳及修復身體。

如紮肚用力過度或位置不正確，紮身後感到不適，出現疼痛、麻痺或呼吸困難，應立即告知紮身師。

紮身Q&A

Angie投身紮肚師行業已超過20年，除為無數媽媽提供產後紮身外，亦是徐子淇、張柏芝、陳凱琳、倪晨曦等名人的御用修身治療師。因此，她亦整合以往媽媽們在紮身前提出的迷思。

問：紮身=減肥？

答：不是，減肥主要是減脂肪及磅數，而紮身是從根源入手，收細骨架及改善結構問題。因此，不少媽媽會視紮身為產後瘦身第一步，再著手減肥。

問：紮肚好辛苦？ 會呼吸困難，抖不到氣？

答：紮身只需精準地、針對地紮細身形，不需大力氣。一個有技術及經驗的紮身師可以令媽媽行動自如，無礙日常生活。

問：紮肚會帶來不便？

答：雖然在紮身期間不建議做運動，但始終紮肚衣會令彎腰時感到有少許阻力。其他日常生活動作如： 湊BB、上班、行街、如廁、駕駛都無問題。

問：紮身有黃金期？生育後甚麼時候可以紮？分娩多年後可以紮？

答：早做早享受，建議產後1年內完成紮身療程。Angie亦表示曾幫婆婆級數的客人紮身，即使產後二十多年，仍有滿意效果。

問：未生育可以紮身？

答：所有健康的女性都可以紮身，如準新娘想修身或產後多年的女士亦可。

問：需時多少才見效？

答：基本上在療程第6、7日已有明顯效果，一般而言完成療程約10天。如有較嚴重的結構問題，就需要15日。

問：開刀、順產都可以紮？

答：不論開刀或順產都可以進行紮身。不過要注意順產媽媽需在產後4星期才可紮，而開刀媽媽需在產後6星期後才可以開始。

問：腹直肌分離可以紮？

答：由於腹直肌分離是結構問題，所以靠節食及運動並不能改善，更會導致「大肚腩」。因此，可以透過紮身術將腹直肌回復原位。

問：如何選擇適合自己的紮身療程？

答：在揀選療程之前，可根據自己的修身期望，多研究療程的步驟及功效。另外，建議選擇一些較有經驗、專業技術及對身體結構有足夠認識的紮肚師。

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