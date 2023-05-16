【可持續發展】Mastercard宣布5年内淘汰PVC膠支付卡　全新支付卡將由具可持續性物料製成

▲ （Mastercard提供）

Mastercard宣佈加速淘汰使用全新聚氯乙烯（PVC 膠）製作支付卡，預計於2028年前實現。隨著消費者的環境保護意識日增，此舉不但進一步加強公司對可持續性的承擔，同時提供更多可持續卡產品予消費者選擇。

自2028年1月1日起，所有全新的Mastercard塑膠支付卡將由更具可持續性的物料製成，包括循環再用或生物塑膠如rPVC、rPET 或PLA1，並將通過機制認證，令Mastercard成為眾多支付網絡的先驅。公司同時亦會支持其全球發卡伙伴淘汰全新PVC膠。

Mastercard 亞太區產品及創新部門行政副總裁 Sandeep Malhotra 表示，地球正面臨塑膠問題，需要全社會合力解決，惜當下通常以個別行動或在欠缺協調的情況下處理。透過可持續卡計劃，Mastercard帶領全球銀行、金融機構，以及一共持有超過30億張Mastercard卡的消費者，以合作和伙伴關係共同打造更環保的支付業。

Mastercard自2018年開展可持續卡計劃以來，來自80個國家的超過330間發卡機構已自願參與計劃，其中亞太地區佔90個席位，遍佈15個市場。Mastercard一直與主要支付卡生產商攜手合作，將網絡中超過1.68億張卡替換成循環再用及生物基（bio-based）物料，其中3,100萬張來自亞太地區。是次宣佈加快以 上進程，並與公司的「數碼優先（Digital First）」計劃雙管齊下，向全面淘汰實體卡的目標進發。

新規定亦訂明所有全新製作的支付卡需要獲Mastercard認證其原材料，並證明其符合可持續性要求；該認 證再經由獨立第三方審計後，支付卡方可獲准顯示Card Eco Certification標記。

Malhotra 補充，Mastercard在亞太地區的發卡伙伴對可持續卡計劃反應熱烈，尤其在日本、澳洲、台灣、新加坡、馬來西亞和其他市場已有90位合作伙伴選擇參加。持卡人可以驕傲地持有支付卡，因為他們清楚知道其支付卡是由可持續塑膠製成的。計劃全面適用於整個網絡，使其與別不同和更高效。

在 2018 年，Mastercard透過其數字實驗室（Digital Security Lab）與支付卡製造商Gemalto、Giesecke+Devrient和IDEMIA推出「綠色支付伙伴關係」（Greener Payments Partnership），以減少於生產過程使用全新PVC膠。「綠色支付伙伴關係」其後於2021年推出Mastercard Card Eco-Certification計劃。、

Mastercard首席可持續發展總裁 Ellen Jackowski說，Mastercard透過推動業務邁向淨零排放，致力提倡氣候行動及減廢，並利用Mastercard的網絡和規模令經濟向低碳和再生模式加速轉型。

步向更可持續未來

Mastercard 在可持續發展領域耕耘逾十載，聚焦普惠金融、數據責任和環境，透過攜手其網絡的合作伙 伴，將如可持續支付卡等環境創新和舉措引進市場。 此外，Mastercard 的 Priceless Planet Coalition（簡稱 Coalition）正在邁向於 2025 年前在全球種植 1 億棵 樹的目標。

在亞太地區，超過20個伙伴已參與Coalition，遍及澳洲、韓國、中國大陸、香港、台灣、菲律 賓和柬埔寨。Coalition 現正於全球營運 18 個植樹項目。 Mastercard 亦與瑞典金融科技公司 Doconomy 開發「Mastercard 碳排放計算器」（Mastercard Carbon Calculator）。服務適用於全球任何發行 Mastercard 卡的機構，其易於整合的應用程式介面（API）讓消費 者透過理財應用程式了解他們消費所產生的碳足跡估算。這個創新的環境、社會和企業管治（ESG）金融科技解決方案於去年11月獲新加坡金融管理局於新加坡金融科技節（Singapore Fintech Festival）頒發全 球金融科技獎2022第一名。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳穎嵛