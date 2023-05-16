迪士尼《小魚仙》倫敦舉行首映禮　荷爾貝莉興奮：讓大家聽《Part of Your World》

▲ 荷爾貝莉

真人版迪士尼《小魚仙》（The Little Mermaid）繼續巡迴全球舉行首映禮，金像提名大導演洛馬素 (Rob Marshall) 、金像音樂大師艾倫曼堅 (Alan Menke)聯同電影的一眾主演，包括女主角荷爾貝莉 (Halle Bailey)、男主角祖納候堅 (Jonah Hauer-King) 等，於香港時間今晨（倫敦時間5月15日黃昏）到倫敦Odeon Luxe Leicester Square出席倫敦首映禮。

現身首映禮的嘉賓場面亦星光熠熠，包括英國名嘴James Corden、荷里活著名男星史丹利杜斯（Stanley Tucci）、佳烈治（Guy Ritchie）、金像作詞家添萊斯爵士（Sir Tim Rice）等捧場。

被問到飾演小魚仙時最有趣又同時最具挑戰性的拍攝經歷，荷爾貝莉興奮表示這絕對要數那些水中鏡頭，但過程都很開心：「我很興奮可以讓大家在大銀幕看到我最愛的歌曲《Part of Your World》，以及一系列全新的歌曲。」

她更表示：「還有不得不提艾力王子祖納候堅（Jonah Hauer-King）的新歌《Wild Uncharted Waters》及海鷗史卡圖（Scuttle）的新歌，都讓我很期待！」

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