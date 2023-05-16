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【蔡天鳳碎屍案】死者前家姑涉妨礙司法公正　保釋覆核被拒須續還押

社會 16:28 2023/05/16

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死者前家姑涉妨礙司法公正，保釋覆核被拒須續還押。（資料圖片）

28歲名媛蔡天鳳被殺案，前夫鄺港智一家四口被控謀殺及妨礙司法公正罪，前家姑李瑞香早前提堂時申請保釋被拒後，今（16日）於九龍城裁判法院作保釋覆核，裁判官聽罷控辯雙方陳詞後拒絕李的保釋申請，李需續還押。

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被告為死者前家姑李瑞香（63歲），報稱退休人士，被控1項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪。控罪指，李於同年2月23日，在香港意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。

同案另外3名被告為死者前大伯鄺港傑（31歲），報稱司機；前家翁鄺球（65歲），報稱退休人士；以及前夫鄺港智（28歲），報稱無業。控罪指，鄺氏三父子於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳。

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記者：梁錦麟

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九龍 罪案 蔡天鳳 謀殺 香港 九龍城 大埔

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