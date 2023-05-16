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【母子情】儲錢想請媽媽食麥當勞　單親小六男童心願︰期待您回來看看我

育兒經 18:23 2023/05/16

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

一名單親小六男童儲錢想請媽媽食麥當勞。

縱然父母離異，單親家庭的孩子還是希望得到雙親的愛。台灣有律師分享一名單親小六男童寫給媽媽的卡片，當中寫滿了思念。他儲錢想請媽媽食麥當勞，一句「期待您回來看」讓人心酸。

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台灣律師呂秋遠於周日母親節（14日），在他的facebook專頁發帖，並上載了該名小六男童寫給媽媽的卡片。男童寫道︰

走過千山萬水，看塵紛擾，歷經風風雨雨，嘗盡酸甜苦辣，唯（惟）有媽媽的關懷不曾動搖，今天是母親節，期待您回來看看我。我愛您，媽媽。

小六男童給媽媽的卡片寫滿思念。（圖片來源︰呂秋遠律師facebook）

兒子只想要媽媽擁抱

呂律師表示，「如果你是這位媽媽，請你有空回去看看你的孩子。」他指孩子很愛媽媽，即使媽媽離婚後再也不去看他。男童即將升上中一，呂律師有感「他想要可以得到你一個擁抱」，又請男童的媽媽遇到困難告訴他，如果是爸爸不讓她看，他會作出協助。

可是，呂律師指如果是媽媽不願去看兒子，請她看看這張卡片，希望她可以抱抱他、看看他，只因他很想媽媽。呂律師分享︰

為了這個母親節，他存了一點錢，希望可以請你一起去吃麥當勞。他真的很想你。

網民都被男童的卡片感動了，留言「我的眼淚止不住啊」、「小六孩子的文字居然這麼的令人催淚」、「希望孩子能順利見上媽媽」。另有不少單親媽媽說出自己的心聲和難處，表示「我也是離婚媽咪，看了這段話真的感動得想哭」、「我也是無法看孩子的那方」。

點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳

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