【分秒必爭】消防員到場忘帶AED疑錯失救人黃金時間　30多歲男子家中心臟病發亡

▲ 消防員到場忘帶AED疑錯失救人黃金時間，30多歲男子家中心臟病發亡。

消防救人忘帶AED，30多歲日男疑因此失救亡！事件發生於去年7月25日，日本一名30多歲的男子於沖繩的寓所家中疑心臟突然驟停，惟首先接報到場的消防員卻忘記將AED（自動體外心臟除顫機）跟身，其他有AED的隊友則於7分鐘後才趕到為病患進行電擊急救，懷疑因此錯過黃金救援的5分鐘時機，患者翌日最終亦不治身亡。有關事件被揭發後，涉事的消防局表示將會進行調查，而死者家人則表示希望同類事件不要再發生。

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根據《沖繩時報》報導，沖繩縣南城市一名30多歲男子於當日心臟突然驟停，他的父親發現後，隨即撥打電話求救。據了解，消防當局是於當天下午4時58分接到通知，而最近的島尻消防署於是便立即派員前往。其中一名50多歲的消防員很快便趕到患者位於2樓的住所，惟由於忘記將AED攜帶身上，他只能以手動形式替患者實施心肺復甦術。

其他救援人員則於7分鐘後才趕到，並由下午5時13分起對患者實施了5次電擊，不幸的是患者最終仍於翌日死亡，而死是心室顫動 (即心律失常)。根據總務省消防廳的AED使用指南，如果是使用電擊能夠除顫的情況，應該在第一時間盡早對患者使用AED，因為除顫只要晚1分鐘，都有可能造成無法恢復的損傷。

沖繩縣防災危機管理課指出，如果通報稱患者有心肺功能停止的情形，就必須要將AED器材帶到現場。對此，島尻消防署則說，會進一步向隊員詢問詳細情形，以確認事實。

死者的64歲父親事後表示，「雖然第一個趕到現場的救護人員看起來很慌張，但是感覺得到他已經盡全力在救我的兒子。如果這個過程真的有疏失，希望消防署可以努力防止類似事件再度發生。」

黃金救援時機在5分鐘內

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指，每年心臟病發的人中有4.4%屬心臟猝死。心臟病發患者的黃金拯救時間是5分鐘內，愈快使用「自動體外心臟除顫器」（AED機）做電擊急救，病人存活率愈高。愈早急救，他日復原能力也愈高。

幾分鐘可以改變一個人的人生！

陳醫生表示，若出現以下情況，誘發心臟猝死的風險也會增加：

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責任編輯：羅嘉欣