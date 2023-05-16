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【大學發展】科大新科研樓擬採節能技術興建　基因組件合成平台等設備涉1.78億元

社會 17:47 2023/05/16

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（資料圖片）

香港科技大學計劃向政府申請撥款8.351億元，興建樓高8層、總樓面面積為6,060平方米的新科研大樓，設基因組件合成平台、開放式實驗室、研究設施等。校方於今日（16日）應立法會教育事務委員會要求，披露將投放1.773億元用於大樓的「家具和設備」，亦預料綠化措施費用達2,260萬元。

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科大校園發展處高級經理何暉光日前指，大樓8成面積將用作興建實驗室及研究設施，包括設有基因組件合成平台、開放式實驗室等，推進合成生物學研究。根據科大今日提交的補充文件，校方估計將投放1.773億元於設置大樓的「家具和設備」，稍低於建築工程費用。

校方亦指，大樓亦將採用多種節能方案和再生能源技術興建，包括空氣供應監控系統、熱能回收、太陽能光伏系統、高效冷水機組及節能升降機系統。在綠化設施方面，大樓亦計劃提供垂直綠化及地面園景，提升環保表現，並將在主要的行人通道旁，種植遮蔭樹木，為行人提供熱舒適感；而種植計劃亦會採用原生樹木及灌木品種，以提升潛在的生態多樣性，校方估計綠化措施費用達2,260萬元。

另外，為達至長遠淨零碳排放目標，大樓會使用低碳混凝土及鋼筋物料興建，減省建築物的隱含碳量，校方期望大樓可達「綠建環評金級」或以上的級別。

於招標前，科大「新科研樓2」 的估算費用為8.351億元，校方已於本月5日，在教育事務委員會會議上介紹有關費用的分項；而工程計劃的預算建設費用及分項數字會因應回標價格調整，校方又指，會於立法會工務小組委員會的文件內提供最終工程費用，以供委員會考慮。

工程費用分項如下：

項目 金額
工地工程 1,320萬
地基工程 1.164億
建築工程 1.978億
屋宇裝備工程 1.679億
渠務工程 1,020萬
外部工程 2,950萬
能源節省、綠化和循環使用裝置 2,260萬
家具和設備 1.773億
顧問及駐工地人員薪酬 2,440萬
應急費用 7,580萬
總計 8.351億

註：項目估算更新至2023年4月，最終費用以回標價格為準。

資料來源：科大向立法會提交的補充資料

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記者：梁凱婷

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