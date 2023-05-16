【新手爸媽】細佬出世大女呷醋頻頻搗蛋　雨僑用關心去解決：讓她感受愛

▲ 雨僑用愛與關心去解決女兒呷醋問題。

現年37歲的雨僑是一對仔女的媽媽，大女兩歲幾，細仔3個月大，第二胎產後首度受訪，坦言湊一個同湊兩個感覺大不同，除了精神和體力加倍外，還要面對女兒呷弟弟醋的問題，她坦言自從弟弟出生後，女兒出現好多搗蛋行為，為的是吸引父母的注意，縱然育兒路上不容易，但雨僑覺得一對仔女是上天所賜的禮物，豐富了她的生命：「自己等呢兩個人等咗30幾年!」

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今年母親節，雨僑及羅力威囡囡Harper及弟弟Harvey一家四口共享天倫，Harper一曲《I LOVE MAMMY》令雨僑甜入心，不過雨僑生完弟弟後，面對了很多問題令她相當傷心。她透露剛剛抱弟弟回家，家姐非常呷醋，覺得父母的愛被分薄了，本來乖巧的她出現一系列的搗蛋行為及容易情緒爆發話「我唔要爸爸，我唔要媽媽」，食飯時坐不定又包拗頸。

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雨僑一早已經察覺會有問題出現，弟弟出世前已經找專家去傾談如何處理，不過當這一切發生的時候，雨僑才醒起這些原來跟呷醋有關，女兒呷醋最大原因是因為雨僑自她出世後都貼心照顧，當時沒有請工人及陪月，自己貼心照顧女兒，偏偏女兒是「打大佬」級別「濕疹、百日哭、臍疝氣、腸絞痛」樣樣齊，飲母乳的她非常黐身，

十幾個鐘都放唔低佢，好難湊。

自從弟弟出世後，雨僑才請工人及陪月照顧，但原來女兒好介意，而她即時行動將弟弟給工人及陪月照顧，主動給愛和關心，而女兒的秩序才漸漸回來。

呢家多咗細佬呢個BB，呢個家都只會愈來愈多愛，可能未必能夠即時回應到你需要，好努力話俾佢知佢有好多愛。

自言是緊張媽媽的雨僑對小朋友的學業相當著緊，本身是港大高材生的她，一早已為女兒鋪好路，報讀星級名牌幼稚園St. Catherine，她表示報了很多間學校，入學準備都做到足，每間學校都有不同要求，可能要作篇文：

我諗足3日先寫。

事事關心事事跟足，變成一個緊張媽媽可能是源自童年的缺失，80年代，很多父母都是雙職，從小她就培養出很獨立，有責任感、返學從來不會不知醒，做事井井有條的人，但因為父母工作忙碌，畢業禮表演、比賽父母都未必有時間去觀賞，成為她心中的缺失，所以她不想錯過仔女任何一個成長片段，她說:「父母那個年代是犧牲的愛，現在的父母要用口話俾佢哋知，要俾佢哋感受到。」

她坦言當有自己家庭時候，好努力去學習陪伴仔女，因為你會發現上一代父母太忙碌，大家是欠共同回憶及欠成長經歷。

▲ 雨僑用愛去感化女兒。陳慧安攝

讚老公羅力威是神隊友

育兒路上有老公支持是相當重要，雨僑大讚羅力威係一個好細心、唔怕蝕底及好肯做的人，由於生女兒時沒有請工人，跟本沒有人幫:「其實佢好大衝擊，冇得瞓，每兩個鐘要醒一次，日頭有日頭工作做，夜晚都要輪更。」

她給丈夫打80分，從一個一抱BB就喊的人，現在可以單獨湊女，還包辦換片掃風，是一個好丈夫和好爸爸。

雨僑又笑言隨住請了工人姐姐「促進了世界和平」：「真係有得瞓，可以食番餐暖嘅飯，佢（老公)個人嘅狀態又返嚟，我覺得更細心唔計較，跟小朋友跟得好足。」

▲ 與老公羅力威組成一家四口。ig圖

脾氣好的雨僑面對小朋友頑皮時，也會有「核爆」一刻，她細數女兒的3大惡行，也是很多媽媽的心聲，

食飯周圍走、叫佢瞓又走出走，出街揈開你的手。

雨僑表示當下好想鬧人，跳掣失控，不過她會叫自己冷靜下來:「因為我開心憤怒佢都會學我，我核爆咁場面，媽媽咁樣對我，佢都一樣會咁對爸爸姐姐，會模仿我。」

仔女最激心也是最窩心的，雖然女兒只得2歲幾，年紀小小，但都懂得女人Me time的重要，早前雨僑去睇演唱會，早幾日就同女兒預告，直到出門口前一刻，女兒態度不是太好「佢話媽咪我想你走呀，因為你話想睇演唱會，你想睇你朋友唱歌，咁你要出去你先可以睇。」其實女兒的意思是叫我放心去玩。

▲ 女兒有很主見，人仔細細就用大人的餐具。ig圖

感恩成為媽媽

縱然育兒路上不平坦，日日都要「打大佬」，但雨僑仍然感恩成為了兩孩媽媽，

小朋友完整了我的生命，自己原來好似等呢砍個人等咗30幾年，照顧佢哋好似重頭經歷一次我嘅人生，見到佢哋我會知自己點解會犯錯，以前都覺得自己好忙，原來可以再忙，真係好開心、好滿足，真係經歷小朋友成長，好似早排阿女先開始戒片，即刻影相，真係先明白啲人點解咁興奮，成日晒B，真係會寫低幾多年幾月幾日呢個里程碑，見到佢哋成長自己都好滿足好開心。

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記者：陳麗薇