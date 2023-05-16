【無心試探】人妻見同事婚變開玩笑「試探」 丈夫不打自招有外遇：發生3次關係

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無心試探竟出現驚人結果！台灣一名人妻近日在網上分享，稱同事因外遇鬧婚變，她於是和老公開個玩笑，便試探口吻稱，「你跟那個女人的事我都知道了」，豈料丈夫竟「心有屎」，嚇得立即自招有外遇，令她崩潰不已。

影片推介：

綜合台媒報道，該名人妻在「爆料公社」中分享，自己同事最近夫妻失和，因同事驚悉丈夫跟同公司的年輕女同事搞外遇，兩人婚變要離婚。

該名人妻當晚突然想試探老公，就假裝很嚴肅向老公說：「你跟那個女人的事情，我全都知道了！」豈料老公的反應出乎她意料，老公趕緊向妻子懺悔，表示自己只是跟另一個女人玩玩，也承認了發生3次關係。

突然聽到老公「告白」，人妻崩潰收拾行李回女家，她之後也後悔，認為不應該自找麻煩，如果不開玩笑，還可以傻傻地一直幸福下去。

貼文一出引起網民熱議，大批網民紛紛勸告，「早知道總比晚知道好」、「平安快樂看開點吧」、「人性是不堪測試的」、「該走的留不住，留住未必好」、「是我，寧願早點知道，早點離開」。

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責任編輯︰王明芳