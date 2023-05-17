【孝順父母】地盤工爸爸向數十老闆乞求工作被拒　女兒心痛：想快點長大回報他們

父母默默無聲的愛與付出，兒女是感受到和知道的。最近內地有一篇令人感動的帖文被熱轉，一名00後的在學女子知道爸爸在找工作，但他發出的數十條求職信息均石沉大海，無人回覆。看到爸爸的辛苦與卑微，令女子頓時感到好心痛，更希祈自己快點長大，能賺錢養育父母，讓他們享福。

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綜合內地媒體報導，女子名王而西，家住四川，現在自貢市念護理系。王而西透露，父母在外省工作，一年可能最多只見到一、兩次面。她日前在家中和姪兒玩耍時，意外地觸碰並解鎖父親的手機。她看到在微信通訊軟件中，父親發了海量的求職信息，但基本上對方也是已讀不回，有些人更是刪除父親的聯繫。

▲ 王而西知道爸爸在找工作，但他發出的數十條求職信息均石沉大海，無人回覆。

王而西把這些畫面截圖並發佈到小紅書，她直言感到十分心痛，

當時看到那個眼淚就止不住了。

此帖文獲得近9萬人按「心心」為她打氣，並登上了熱搜榜。

事後，王而西接受媒體的訪問，她透露父母沒有唸過書﹑沒有文化，所以做的都是體力勞動的工作。所以，王而西一家過得比較艱難。她回憶，父母在她八、九歲時便出外打工，家中有五兄弟姊妹，姐姐沒有讀過書。雖然相聚的時間比較少，但她和父母的感情很好，「平時每隔兩三天就通一次電話，每次電話都要半小時。」

現在家中只有王而西和弟弟還在求學中，知道了父母的困境後，她更主動提出要扣減自己的生活費，由以往的近一千元人民幣（約1130港元）一個月減到400元到800元人民幣（約452到904港元），希望能減輕父母的重擔。

最後，王而西對自己抱有些寄語，

時間過得太慢了，想快點長大，（想)提前畢業提前去找工作，然後在市裡買一套房把他們接過來。

網民們看到王而西對自己的喊話，也大呼有「洋蔥」，並留下大量的鼓勵說話，「加油。希望爸爸快快找到工作」﹑「爸爸真的很辛苦。每天工作都不是为了自己。」﹑「世界上除了媽媽很偉大，爸爸也很偉大」；也有善心的網友想助王而西父親一把，「姐妹，我爸爸在四川南部懸，也是工地，你爸爸具體幹什麼，我幫你問問我爸。」

不過，在發文後的數天，王而西再度留言父親在別的城市找到工作了。此外，她感謝大家的正面評論，並且為此十分感動。

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責任編輯︰王明芳