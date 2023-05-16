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【5月活動】漁護署推「世界定向日嘉年華」　5.20-21於大欖郊野公園舉行

社會 17:00 2023/05/16

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可於郊野公園遊客中心領取的定向路線地圖入門小冊子。(政府提供）

漁農自然護理署今日（16日）公布，將聯同香港定向總會於5月20日及21日在大欖郊野公園大棠燒烤區（1、6及7號燒烤場）舉辦世界定向日嘉年華，歡迎市民參加。

漁護署表示，活動旨在向公眾推廣郊野公園的定向活動，參加者可從另一角度體驗自然的樂趣，同時更了解「行山有道」遠足禮儀。

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嘉年華設有短途定向體驗、定向迷宮、兒童沿繩定向及一系列「行山有道」攤位遊戲。此外，香港定向代表隊成員亦會在場向參加者講解定向技巧。

嘉年華歡迎公眾參與（活動進行時，五歲或以下兒童須由家長或監護人陪同），不需預先報名，而且免費入場。市民可於活動當日上午10時至下午4時即場報名參加。漁護署將提供免費穿梭巴士，接送參加者往返元朗港鐵站及大棠1號燒烤場。

為推廣定向運動，漁護署與定向總會合作設計不同的郊野公園定向路線，各路線的控制點均設有標柱，開放予公眾自行使用。

郊野公園定向路線控制點的標柱。（政府提供）

郊野公園現設有7條定向路線，全新的大棠定向路線亦將於嘉年華當日開放使用。公眾可在主題網站（www.natureintouch.gov.hk/zh/web/nit-web/what-is-orienteering）下載各路線的地圖，亦可於郊野公園遊客中心領取該處附近定向路線地圖的入門小冊子。

有關活動詳情及最新資訊，可參閱體驗自然網頁（www.natureintouch.gov.hk/zh-TW/wodcarnival）及香港郊野公園Facebook專頁（www.facebook.com/hongkongcountryparks）。

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記者：馮芷婷

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