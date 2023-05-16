【職場文化】出差被上司性侵公司漠視不理 女員工網上公開自述書扭轉結局

▲ 《假設性無罪》劇照。

職場性騷擾在不少機構都有，一旦去到公眾視野，就不僅是內部事項，公司如何處理，絕對影響企業形象和聲譽，這會影響外人對公司governance（管治）的觀感。舉個例子，2021年阿里巴巴爆了一樁女員工出差被上司性侵事件，引發內地民眾極度憤慨，事情始末如下：

當年七月二十七日，該名女員工往濟南出差，據後來其自述報告中，在飯局席間，一名商家員工曾對她有猥褻行為，但目睹的上司卻「放任不管」。她被多次灌酒，很快醉酒失去意識。翌晨，她醒來時發現自己赤裸在床上，對前一晚發生甚麼事完全斷片，她馬上做了幾個動作：一、致電告知丈夫懷疑被性侵；二、報警；三、查看酒店監控錄像，證實當晚其上司前後進入她的房間共四次，其中一次逾二十分鐘。她返回公司即報告事情，結果：一、公司表示無法開除這名被投訴的員工；二、她於八月二至七日曾在公司內部試圖引起重視，卻被保安趕走。

女員工在8月7日把11頁自述報告在網上發布，迅即有逾20億次閱讀量。公司態度隨即逆轉，忽然高度重視（惹來內地網民怒罵事件被揚開才忽然積極），同日公開回應：一、表示「決不容忍」，「已將涉嫌員工停職並接受警方調查」；二、宣布成立內部調查組。翌日凌晨，董事局主席兼CEO張勇對此表示「震驚、氣憤、羞愧」，但只以「在醉酒狀態下有過度親密行為」去形容性侵。

公眾狠批企業在事件曝光前後態度迥異，並對「陪酒文化」作嚴厲批評。當時有內地傳媒評論，「從事件公關，看阿里如何一步步摒棄了人性」，而《人民日報》旗下的《踏浪青年》也銳評阿里處理此性侵事件：「不要妄想大而不倒操控一切。」一間公司，倘對職場性騷擾真正「決不容忍」的話，不是在事件暴露後才做，受害者也毋須走到「公諸於世」這一步，才能討回公道和公義。

去年中，濟南市人民法院以强制猥褻罪，判處該男上司有期徒刑一年六個月。