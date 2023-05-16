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【一舞傾城】陳法蓉演沙律姐霸氣登場　自認宅女大方分享保養心得

娛樂 17:10 2023/05/16

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《一舞傾城》

由王晶任製作人的TVB新劇《一舞傾城》在昨晚（5月15日）播出第1集，劇中主要角色陸續登場，包括「高貴皇牌大班」沙律（陳法蓉飾）、「當家第一頭牌」Monica（蔡潔飾）、「爛賭過氣女神」Money（文凱玲飾）、「萬國城最後一個處女」KK（陳星妤飾）、「百變小狐狸」細細粒（鄺潔楹飾）、「金牌打手」志飛（楊明飾）以及「雞毛司令古惑仔」麻鷹（李嘉飾）等。

昨晚《一舞傾城》，劇情講到萬國城夜總會成立8周年，身為頭牌的Monica獲多位大客捧場，古惑仔麻鷹為見Monica一面，捉了一班舞小姐入房虐待，逼沙律帶Monica入房坐枱，身為江湖大嫂的沙律沒有妥協，更出口術「大走」麻鷹救出一班姊妹，霸氣十足。

【一舞傾城】蔡潔被李嘉霸王硬上弓畫面震撼 　近年表現亮眼樣子甜美成民選最靚花旦

陳法蓉自認宅女

講到這個場口，法蓉姐受訪時笑言：「演呢場戲時，我好擔心自己夠唔夠霸氣，有冇江湖大嫂嗰種感覺，拍完之後問李嘉驚唔驚我，佢話好驚呀，原來我都有霸氣喺度，但我自己唔知。」

法蓉姐續指，自己跟角色一樣，都是重情義的人，並笑言自己現實比較內向：「唔識我嘅人，會以為我好識得同人相處，但其實我係比較深閨同宅嘅一個人。」

感謝父母靚基因

提到不少網友大讚她身材Fit到漏，她笑謂：「好多朋友都知道，我係一個淨係食同瞓嘅人，基本上係冇做任何Keep Fit嘅運動，好感謝我爸爸媽媽遺傳咗咁好嘅身材畀我。」

至於保養方面，她大方分享：「用護膚品方面都幾錫自己，有新嘅護膚品推出，我都會買嚟試吓，同埋我都鍾意養生，會浸吓Spa同Keep住做Facial。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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