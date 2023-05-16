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【流感】九龍城一小學爆發20宗上呼吸道感染個案　衞生署呼籲市民提高警覺

社會 17:11 2023/05/16

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九龍城一小學爆發上呼吸道感染個案，衞生署呼籲市民提高警覺。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（16日）正調查九龍城一所小學爆發的上呼吸道感染個案，並呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

個案涉及19名學童，包括10男9女，年齡介乎8至12歲，以及一名職員。他們自4月28日起先後出現病徵。14人已經求醫，當中一人須入院，經治療後已出院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心已向該小學提供有關預防上呼吸道感染的建議，包括建議該校進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學生與其他學生適當分隔等。該校正接受醫學監察。
 
衞生署呼籲市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

  • 接種季節性流感疫苗，保障個人健康
  • 病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要
  • 高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生
  • 避免觸摸眼睛、口和鼻
  • 雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手
  • 當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手
  • 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手
  • 保持室內空氣流通
  • 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診
  • 保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力

衞生署呼籲市民尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應盡早求醫。

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記者：馮芷婷

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