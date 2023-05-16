【靚太安樂窩】蜈蚣入屋是家道中落先兆？ 風水高人：不可掉以輕心

▲ 家中出現蜈蚣，是家道沒落先兆？

家居風水除了不擺假花外，我認為最重要的，還要保地地方整齊清潔、窗明几淨。小至門口玄關的鞋架，都應該排列有致，不是一堆的亂放在門口處，自己看着也覺得失禮。

走訪過一些豪宅，大廳傢俬擺設架勢整齊；睡房裏卻像亂得一床一地都是東西，不曉得那是垃圾還是衣物，床鋪固然沒有執拾，情景十分嚇人。廁所更是休提了，明知有人客會使用，也不把有待洗濯的男女主人家內衣收到有蓋的盆子裏，叫置身其中的人客不知如何是好。如此亂局，哪能會有優質的家居風水？

某日聽一位風水高人說，家裏不能出現螞蟻、老鼠、蟑螂一類的東西，會對家運造成壞影響。如果有蜈蚣入屋，就是家道中落的先兆，不可掉以輕心。但壁虎不算在內，那是益蟲，食蚊的。說到底，都是勸人要天天打掃房子，不管住的是豪宅也好、茅舍也好，整潔必在首位，對健康有益。最易惹來蛇蟲鼠蟻的地方，必是廚房無疑，窗邊、渠口、門縫，每晚睡覺前，我會好好消毒清潔一番。共勉之。

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