【安全城市】警方推出「安全城市.香港」網站發放防罪資訊　委任47位安全城市大使

▲ 「安全城市.香港」網站啟動禮暨「安全城市大使」委任儀式。左起：助理處長(刑事)鍾詠敏，刑事及保安處處長葉雲龍。 警務處處長蕭澤頤，藝人石修，警務處副處長(行動)袁旭健，藝人袁偉豪，藝人蔡詩貝，總警司（刑事支援）余鎧均。（陳靜儀攝）

今日（16日）舉行「安全城市.香港」網站啓動禮暨「安全城市大使」委任儀式，正式啟動全新的防止罪案網站一「安全城市.香港」（SAFECITY.HK），為市民提供實用的防罪資訊，並推出「安全城市大使」計劃。

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警務署署長蕭澤頤於啟動禮致辭時表示，推動社群參與，與社會各界通力合作，達致預防罪案是警隊最重要的策略方針。另外，警方致力進行宣傳教育工作，故特別推出全新防止罪案網站，當中涵蓋個人安全、處所保安、教育資源、快速連結等，讓市民有效和快捷獲取罪案資訊。他續稱，香港作為旅客之都，五一黃金週錄得超過62萬內地旅客入境，故網站特設「遊客小貼士」，讓旅客安心暢遊香港。

為了與市民建立緊密聯繫，防止罪案科在2022年初設立了「警報聯網」，召集社會各界47個代表，透過WhatsApp發布由警方製作的罪案警報和最新防罪資訊。計畫實施約一年，已向超過200萬名市民發放防罪的資訊。警方委任47位來自不同界別的代表為「安全城市大使」，他們將分享預防罪案的良好做法，建立預防罪案的文化和心態，向更多市民傳播預防罪案信息和宣傳防罪網站。

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記者：楊佩瑩