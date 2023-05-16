【超市大搜查】日本《LDK》15款洗手液大比拼　推介7款A級殺菌去污力強

▲ 日本《LDK》15款洗手液大比拼。

要預防傳染病，應做好個人衛生、勤洗手。日本雜誌《LDK》最近實測市面上15款泡沫洗手液，針對4大方面進行評分，選出最好用的洗手液，當中包括Biore、Dove、Curél等牌子。

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《LDK》搜羅了15款熱門泡沫洗手液，並逐一進行測試，評分標準如下：

殺菌力：統計使用洗手液後的殘餘細菌數量

溫和度：由專家檢視成分表，評估洗手液對皮膚的溫和性，如含有保濕和防止皮膚粗糙的成分會加分，如含有可能刺激皮膚的成分，如乙醇，則會扣分

去污力：在人造皮革上塗上紅色污漬，使用一定分量的洗手液清洗，根據殘留污漬的深淺程度評估去污力

除臭力及餘香：用洗手液清洗帶有魚腥味的測試樣本，判斷其除臭能力；另由專家實測洗手後是否會殘留濃烈氣味

以下為15款泡沫洗手液測試結果及排名：

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本次測試中，共有7款產品獲得A級總評，當中Biore和Muse同列第1位，被雜誌選為「Best Buy」。《LDK》點評，兩款洗手液殺菌力高，去污效果好，對手部皮膚的負擔相對較小。

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責任編輯：羅嘉欣