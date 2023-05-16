【台灣旅遊】直擊台中秘境夜賞螢火蟲　東勢農場採甜桃即摘即食

▲ 直擊台中果園。

台灣近年流行生態旅遊，除了景點名勝、亦大力推崇不同形式的生態旅遊，鼓勵旅客親身體驗城郊風土人情，同時推動台灣在地工農業，讓鄉郊居民亦可發展經濟產業。

記者這次去到位於台中梨之鄉休閒農業品，順道遊歷附近的八仙山遊樂區，來一趟台灣之春深度遊。

位於台中偏東地區的東勢，屬台中市面積第三大地區，當地居民以客家人為主，因氣候怡人，適合多樣性水果生長，故也是一個盛產水果的農業區，特產有高接梨、桶柑、巨峰葡萄、甜柿、高麗菜等。

▲ 2 時值桃子當造，遍目一棵棵果樹已盛開。(攝:陳家昌)

東勢的軟埤坑休閒園農業區，正是台灣政府重點推廣的生態旅遊點，主打觀光採果、民宿、登山、教育、假日市集等，還有每年初夏的螢火蟲觀賞遊，近年吸引不少喜歡深度遊的旅客前往，體驗當地農村特色，把在地味及人情味一次過品嘗。

梨之鄉摘桃

有「梨之鄉」之稱的休閒農業區顧名思義，就是台中高接梨的產地，這裡有多個農場都可開放給旅客預約到訪，親自採摘在不同當造期的水果，如春季就盛產桃子，夏季有高接梨、火龍果等；秋冬就有甜柿、柑橘，更號稱是全台最優質的水果。

記者在4月份去到梨之鄉其中一個農場，這裡的少主吳宗憲（跟台灣藝人同名）本在城市任職市場行銷，但因經營農場的家人年事漸高，他才返鄉接手家族農場，並把工作經驗應到農業生產，以有更成效手法推廣農地收成品。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

他說農場一年四季都對外開放，遊客預約後可以組團方式前來購果水果，或親嘗採摘體驗。

在到訪的月份，正值桃子盛開，遍地果樹上的火紅桃子即摘即食，見樹上的桃子都句上紙套，原來是為防雀鳥啄食，把紙套拿開後，就可見肥大豐美的紅桃，摘下滿滿的一籮，口感清香甜美多汁，絕對不枉一遊。

黑夜晚攝螢光

軟埤坑休閒園區的農場因少有光害的人為干擾因素，造就絕佳的螢火蟲復育環境，除以友善農場作主打，每年4至5月賞螢體驗是重點宣傳活動，已成台灣人每年螢蟲季必然造訪的秘境之一，藉著賞螢活動遺亦可喚起人們對自然生態維護意識。

▲ 春天晚上的東勢，正值賞螢好時光。(攝:陳家昌)

園區的賞螢體驗團已舉辦了19年，每年都有不少遊人慕名而來，活動通常由下午開始，導賞團會帶領參觀休閒園區及享用農場晚餐後，至夜幕低垂時就會出動賞螢。

記者到訪時正值螢火蟲的求偶繁殖的爆發期，好天的晚上走在農地田野，都可看到點點螢光閃耀，路上雖沒有街燈照明，導遊亦建議不要用電筒或手機燈照射，以影響螢火蟲的生態環境。至於如何在漆黑的環境中拍到燦爛螢火，就很考拍攝者的器材和功力了。

▲ 拍攝螢火蟲好考功夫，記者雖然示範了失敗作，仍可見螢光點點。(攝:陳家昌)

軟埤坑休閒園區

臺中市東勢區慶福里慶福街75號

交通：高鐵站於台中烏日站下車，再搭153豐原客運公車至慶福里站下車



