【區議會改革】民主黨向政府交意見書批諮詢期短　促撤「三會」提名

▲ 民主黨就區議會改革方案今日向政府提交了意見書。（資料圖片）

政府於5月2日公布了區議會改革方案，諮詢期今日結束。民主黨今日向政府提交了意見書，批評諮詢期只有短短兩星期是完全不足夠，並要求當局延長。民主黨稱，理解政府需要成立區議會資審會，但反對方案大幅度削弱區議會的職能及增加提名門檻，促請政府撤銷有關「三會」提名，改為以當區選民提名已足夠。

民主黨今日就區議會改革方案向政府提交意見書，民主黨在意見書中稱，理解政府需要成立區議會資審會，以確保愛國者進入區議會，但反對方案大幅度削弱區議會的職能及增加提名門檻，減低了議會代表市民的聲音。民主黨要求除當然議席外，保留現時區議會議席全部由民選產生，保留區議會的民主成份，達致充分代表居民及反映民意的目標。

民主黨：參選人可能要向選舉競爭對手陣營爭取提名 不合常理

新機制下，參選區議會直選的候選人必須得到「三會」，即地區分區委員會、地區防火委員會、地區撲滅罪行委員會每會各 3 個委員提名。民主黨批評，「三會」委員都是政府委任，以往「三會」包括不同類型、板塊及光譜人士，但現時委任名單側重一邊，甚至不乏建制政黨成員，「即不論什麼陣營的參選人都可能要向選舉競爭對手陣營爭取提名，完全不合常理。」

民主黨：市民不認識「三會」成員 爭取提名無從入手

民主黨指出，市民根本就不認識「三會」成員，政府網頁亦沒有任何聯絡方法，爭取提名可謂無從入手。民主黨質疑，「三會」成員本身又會選出 176 名區議員，若「三會」 成員或其友好爭取參加直選提名時，就可能會出現不同的利益交換。

民主黨認為，政府已增加區議員資格審查機制，並將成立「區議會資格審查委員會」，以確保只有「愛國者」進入區議會這個諮詢架構，難以理解為何還要在提名階段加入關卡，必須「三會」提名。民主黨促請政府撤銷有關「三會」提名，改為以當區選民提名已足夠。

民主黨主席羅健熙指出，公眾只有兩星期表達意見，與過去政府就推出重要政策通常設三個月諮詢期，明顯不同。對區議會職能和組成作出如此重大的改變，諮詢期只有短短兩星期是完全不足夠，並要求當局延長諮詢期，好讓市民有足夠時間了解方案。

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責任編輯：區綽彥