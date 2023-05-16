【打假波案】廉署瓦解打假波集團23人被捕疑「Hea踢」輸波　據悉涉案球隊為愉園

▲ 廉署「碧草」行動，瓦解非法外圍賭博打假波貪污集團。 (左起) 執行處總調查主任梁穎行。 執行處首席調查主任卓智欣。 執行處調查主任劉梓劻。(陳靜儀攝)

香港足球再發生「打假波」事件，廉政公署瓦解一個非法外圍賭博「打假波」貪污集團，涉唆使球員收賄打假波，再於外圍落重注雙重獲利。事件中廉署拘捕共23人，包括一支「有前科」的港甲球隊11名球員及1名教練，廉署形容是近年拘捕人數最多的假波案。據悉涉案球隊為愉園。

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廉署執行處首席調查主任卓智欣指，23名被捕人士包括同屬一支球隊的教練及11名球員、收受非法外圍投注的「艇仔」、集團主腦及骨幹。涉案球員在今個2022/23球季期間，涉多次「打假波」操控賽事，球員每場可收受數千至近萬元的賄款，集團及個別球員則經非法外圍下注獲利。

廉署執行處總調查主任梁穎行指，經調查涉案球員會在比賽期間刻意「放水」，消極作賽，有關球隊在今季甲組聯賽26場比賽中，錄得18場落敗或和局，廉署正調查涉及做假場數及案中的賄款總額。

梁穎行續稱，球員疑刻意敗於實力較弱的球隊，操控比數，涉事教練及外圍「艇仔」會於賽內觀察賠率變化，再進一步操控比賽過程。比賽期間，教練、球員及「艇仔」於以暗號溝通，例如拉高或拉低襪子、戴上衛衣的帽或除帽，以提供指示；賽後會球員因應在比賽中的做假表現，獲得相應報酬。

廉署指，今次案件來自針對涉案球隊一名球員的貪污舉報，經調查後再揭發是有關球隊近一半球員大規模「打假波」，對此感到震驚。被問到事件是否涉及球隊管理層，卓智欣稱表示，球會管理層並不知情，形容管理層亦屬事件的受害者。

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