  • 26°C
香港時間 : 2023516日 (週二) 19:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大學科研】浸大設賽馬會「化學探針」創科實驗室　推嶄新診斷成像技術研究

社會 18:37 2023/05/16

分享：

分享：

熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

嘉賓及浸大代表在創科實驗室合照留念。（浸大圖片）

浸會大學獲賽馬會慈善信託基金1,000萬元資助，成立「賽馬會化學探針創科實驗室」，並於今日進行開幕。該實驗室研發新的分子探針作為診斷成像工具，轉化為生物醫學及臨床應用，並為研究人員提供有關診斷探針的培訓，包括設計、合成、及驗證等方面，解決人才短缺問題。

最新影片推介︰

TOPick診症室
【TOPick診症室】港女連續7年來月經血崩　每小時換1條安睡褲揭患子宮肌瘤

分子探針在磁力共振、其他診斷及光學成像方案中，具廣泛的潛在應用性。「賽馬會化學探針創科實驗室」將聚焦開發以稀土為基礎的分子探針作為生物顯影劑，應用於臨床前細胞及組織研究的光學成像。 

浸大化學系全球創科講座教授大衛帕克（Professor David Parker），在開幕典禮上簡介創科實驗室的工作。（浸大圖片）

浸大化學系全球創科講座教授大衛帕克（Professor David Parker）表示，開發新的成像及診斷工具，並將其商品化，有助優化疾病診斷，亦能夠簡化現有的臨床診斷方案及減輕不良副作用。他亦指，精準及有效的診斷工具有助市民定期監測身體狀況，從而建立一個「更健康的社區」。

浸大校長衞炳江亦深信，該創科實驗室將於日後開發診斷工具、推動研究、建立知識轉移夥伴關係、教育公眾，並建設出「健康社區」，為社會帶來深遠的禆益。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：梁凱婷

相關文章

【珍惜生命】黃大仙50歲婦疑從高處墮下倒卧平台　當場不治
今日 17:49
【珍惜生命】黃大仙50歲婦疑從高處墮下倒卧平台　當場不治
【打假波案】廉署瓦解打假波集團23人被捕疑「Hea踢」輸波　據悉涉案球隊為愉園
今日 18:11
【打假波案】廉署瓦解打假波集團23人被捕疑「Hea踢」輸波　據悉涉案球隊為愉園
【交通意外】荃灣德士古道旅遊巴自炒翻側　至少23人受傷
今日 18:12
【交通意外】荃灣德士古道旅遊巴自炒翻側　至少23人受傷

你可能感興趣

【珍惜生命】黃大仙50歲婦疑從高處墮下倒卧平台　當場不治
今日 17:49
【珍惜生命】黃大仙50歲婦疑從高處墮下倒卧平台　當場不治
【打假波案】廉署瓦解打假波集團23人被捕疑「Hea踢」輸波　據悉涉案球隊為愉園
今日 18:11
【打假波案】廉署瓦解打假波集團23人被捕疑「Hea踢」輸波　據悉涉案球隊為愉園
【交通意外】荃灣德士古道旅遊巴自炒翻側　至少23人受傷
今日 18:12
【交通意外】荃灣德士古道旅遊巴自炒翻側　至少23人受傷
衞炳江 磁力共振 博彩 賽馬 大學 可持續發展 商品 基金 化學 馬會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
10:46 2023/05/15
【懷才不遇】醫科畢業淪為工廠妹　26歲高學歷女生悲嘆︰人生好失敗
【娛圈富婆】細細粒晉身人氣吃播吸金力強　陳嘉佳面容憔悴令網民憂心　
17:38 2023/05/15
【娛圈富婆】細細粒晉身人氣吃播吸金力強　陳嘉佳面容憔悴令網民憂心　
【令人心痛】45歲男接子女放學突心臟病發猝死 生前1句話竟成遺言
12:25 2023/05/15
【令人心痛】45歲男接子女放學突心臟病發猝死 生前1句話竟成遺言