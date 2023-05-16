【大學科研】浸大設賽馬會「化學探針」創科實驗室　推嶄新診斷成像技術研究

▲ 嘉賓及浸大代表在創科實驗室合照留念。（浸大圖片）

浸會大學獲賽馬會慈善信託基金1,000萬元資助，成立「賽馬會化學探針創科實驗室」，並於今日進行開幕。該實驗室研發新的分子探針作為診斷成像工具，轉化為生物醫學及臨床應用，並為研究人員提供有關診斷探針的培訓，包括設計、合成、及驗證等方面，解決人才短缺問題。

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分子探針在磁力共振、其他診斷及光學成像方案中，具廣泛的潛在應用性。「賽馬會化學探針創科實驗室」將聚焦開發以稀土為基礎的分子探針作為生物顯影劑，應用於臨床前細胞及組織研究的光學成像。

▲ 浸大化學系全球創科講座教授大衛帕克（Professor David Parker），在開幕典禮上簡介創科實驗室的工作。（浸大圖片）

浸大化學系全球創科講座教授大衛帕克（Professor David Parker）表示，開發新的成像及診斷工具，並將其商品化，有助優化疾病診斷，亦能夠簡化現有的臨床診斷方案及減輕不良副作用。他亦指，精準及有效的診斷工具有助市民定期監測身體狀況，從而建立一個「更健康的社區」。

浸大校長衞炳江亦深信，該創科實驗室將於日後開發診斷工具、推動研究、建立知識轉移夥伴關係、教育公眾，並建設出「健康社區」，為社會帶來深遠的禆益。

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責任編輯：梁凱婷