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【減肥大作戰】16款動物内臟卡路里大全　4部位低脂高蛋白兼補血

保健美顏 13:20 2023/05/17

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

16款動物内臟卡路里大全，4部位低脂高蛋白兼補血。

很多人以為動物内臟肥膩，但其實只要識揀，絕對是減肥人士恩物！近日有營養師總結了16款動物内臟及個別部位的熱量，當中有不少低脂及高蛋白的好選擇。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】8年來放棄休假做1對1陪診義工 IT爸爸不求回報：做義工已是習慣

Aranth安曼營養旗下註冊營養師Ariel指出，動物內臟及個別部位的熱量不一定很高，甚至比起一般肉類，是更低脂及高蛋白選擇。例如豬潤、豬紅，不但低脂，更加可以補血，是女性減重的好幫手。市民選擇時，可以每100克熱量作為對比參考：

  • 100克豬排=244kcal
  • 100克牛排=250kcal
  • 100克雞腿肉(連皮)=209kcal

即了解16款動物内臟+個別部位卡路里：

    點擊圖片放大
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內容獲「註冊營養師Ariel」授權轉載。

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責任編輯：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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