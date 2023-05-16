【大學科研】中大研發介入導管整合微型機械人集群平台　無創治療動脈瘤栓塞

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香港中文大學醫學院教授余俊豪及工程學院教授張立領導跨學科研究團隊，開發「自粘微凝膠集群」，治療動脈瘤栓塞，有助防止動脈瘤持續膨脹及破裂，突破難遭完全填充的「瓶頸」，更提供圖像引導作實時追蹤及性能評估。

研究團隊設計的微型機械人平台突破動脈瘤在血流高速流動下，難以被完全填充的「瓶頸」，因機械人的每個構件為微型球體，每個球體由pH響應型自癒水凝膠基質1、磁性納米粒子和造影摻雜物組成。在導管的協助和在實時圖像引導下，大量微凝膠被置入，並集中到動脈瘤囊中。當加入酸性溶液時，微凝膠之間的自粘機制被激活，將它們焊接成一個整體，填充動脈瘤；同時，微型機械人亦提供圖像引導的介入輸送策略，在生物組織內作實時追蹤和性能評估；是次發明也適用於其他器官的非入侵性栓塞治療，以控制出血。

中大工程學院機械與自動化工程學系教授張立表示，利用帶有磁性微凝膠的圖像引導微型機械人平台，為進行血管內動脈瘤栓塞治療的新方法，並指日後將繼續研發微型及納米機械人，以控制體內成像及搖距控制，亦會進行醫療微型機械人的轉化研究，期望能夠早日應用到病人身上。

中大醫學院影像及介入放射學系教授余俊豪亦形容，這項嶄新的栓塞技術說明了「醫學及工程學之間共同研究的價值」，更指在解決臨床問題的同時，亦能制定可行的生物相容性概念，驗證其臨床安全性及有效性。他認為，磁場及圖像引導的微型機械人在血管介入治療領域存在巨大的應用潛力。

研究團隊目前正在緊密合作，通過動物實驗促進微型機械人栓塞治療的發展，並進一步進行臨床前研究和臨床評估；團隊亦展望，新型栓塞療法能夠發展為各種動脈瘤相關疾病的非侵入性高效、安全及個人化的治療方法。

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責任編輯：梁凱婷