【機場發展】疫後航空業尚缺3至4成人手　地勤員工指新入行可獲更多晉升機會

▲ （左起）新翔（香港）停機坪服務主任羅培恩、新翔（香港）客戶服務主管洪銳（林宇翔攝）

自從本港放寬防疫條例後，各地航班陸續恢復，但目前香港機場員工仍較疫情前少30%至40%，有行內少見的女停機坪工作人員及疫情後重返機場，任職客戶服務主管的員工表示，隨著旅遊業不斷復甦，未來可吸引更多旅客訪港，現時雖人手短缺，但晉升機會較以往多，期望有更多年輕人加入航空業。

目前機場唯一的女停機坪工作人員羅培恩，畢業後便加入機場地勤服務公司—新翔（香港）（SATS HK）擔任「見習停機坪服務主任」，負責監督、協調及參與停機坪工作，如上落貨等，有時候更需要日曬雨淋及輪班工作。她表示，一開始只是被「督導員」的職銜所吸引，加上性格不愛「坐定定」，故「膽粗粗」應徵，最終於1年半晉升為「停機坪服務主任」。她更言有信心今年內可以升為「高級停機坪服務主任」。

雖然羅培恩在全男班環境下工作，但她並不感到孤單，甚至覺得停機坪的團隊是她第二個家。她表示，由於家在粉嶺，每日需要凌晨4點出門上班，見同事的時間比家人還要多，工作以外亦會互相聯誼聚會，同事間不分等級,互相補位，實踐「一方有難，八方支援」的精神。

至於曾在國泰航空地勤擔任逾20年的客戶服務主管洪銳，於疫情期間被裁員，曾一度轉換事業跑道，轉投房協擔任了1年多的物業管理工作。惟他不適應欠缺靈活性的朝9晚5工作，故2022年疫情復甦後，重投機場地勤工作，並加入SATS HK，負責分配地勤人手協助旅客上機及轉機。

洪銳自言最愛當夜更，因下班後可以觀看英超、歐聯足球賽事，「因為香港有時差，足球賽事通常多是在香港時間晚上2、3點先踢，以前番朝9晚5根本無可能睇」。他又指。地勤工作節奏靈活，平日放假也不會遇上人潮，同時可以享有平價機票的員工福利，可隨心外遊減壓。

面對航空業人手不足的問題，洪銳認為，「有危就有機」，現在新入行的晉升機會較以往多，只要花心機學習就可以獲升職。他指，斜槓族（slasher）越來越普遍，現時入職地勤和部分職位可以先兼職，探究自己的喜好才作最終決定。

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記者：李芷玲