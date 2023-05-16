【假學歷】500蚊買澳洲假學歷兩度獲聘　前保險代理人被禁重投業界3年

▲ 保監局對一名前保險代理人採取紀律行動。（資料圖片）

保險業監管局今日（16日）表示，已對1名前保險代理人採取紀律行動，該名前保險代理人曾使用據稱由1間澳洲大學發出的虛假學歷成績單，以證明他符合根據前自律規管制度成為保險代理人的最低限度學歷要求；保監局按照提交虛假學歷成績單時的適用規定處理，禁止該名前保險代理人於3年內再次申請牌照。

該名前保險代理人承認於2015年使用該虛假學歷成績單，以支持其向保險代理登記委員會，申請註冊為2間獲授權保險公司（分別屬於同一公司集團的人壽保險公司和一般保險公司）的保險代理人。前代理人在申請表格中申報的事項，包括其在該申請表格中提供的所有資料是完整並真實的。該申請獲保險代理登記委員會所接納，而前代理人獲得註冊成為保險代理人。

於2018年初，在該前代理人與原主事獲授權保險公司的代理合同終止後，他使用同一份虛假學歷成績單，以向保險代理登記委員會申請獲委任為另外2間獲授權保險公司（分別屬於同一公司集團的人壽保險公司和一般保險公司）的保險代理人。上述申請亦再次獲保險代理登記委員會所接納。

但於2018年4月，其中一間新主事獲授權保險公司，聘用1名外部供應商以核實該學歷成績單真實性，發現該澳洲大學並無發出有關學歷成績單，而且學歷成績單是虛假的。

保險公司遂尋求與前代理人澄清此事，隨後收到據稱由該澳洲大學的畢業辦公室簽發的一封信件，核實該大學曾錄取前代理人，惟信件並無註明日期和簽名，所顯示的電話號碼亦不完整。保險公司通過其外部供應商對這封信件進行了進一步的盡職調查，發現該封信件並不是該澳洲大學的畢業辦公室簽發的，而且是虛假的。保險公司隨後終止了前代理人的合約，並向保監局報告有關事件。

經保監局調查，該前代理人承認該虛假學歷成績單是以澳幣100元購入（現時換算約為港幣523元），並知道虛假學歷成績單所載資料並非屬實，更進一步承認在獲悉該保險公司無法核實虛假學歷成績單的真實性後，購買虛假信件作證明。

保監局指，上述涉及保險代理人憑藉虛假學歷進入保險業界的案件，需根據《保險業條例》（第41章）附表11的過渡性安排，以事發時的有關規定和按照保險代理登記委員會的紀律行動方針處理此案；而根據2019年9月23日實施的新的持牌保險中介人規管制度，在《條例》之下申請牌照或認可時向保監局提交虛假資料，現為刑事罪行，任何人士干犯，一經定罪可被處最高第5級罰款（現為5萬元）和監禁6個月，保監局將毫不猶疑地檢控任何企圖於申請牌照過程中遞交虛假學歷證書的人士。

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責任編輯：馮琪雅