【電力檢討】管制協議中期檢討今年展開　政府擬要求兩電承擔部分燃料成本增幅

▲ 政府將與兩電就《管制計劃協議》進行中期檢討。（資料圖片）

立法會下周一（22日）討論政府今年與兩間電力公司就《管制計劃協議》進行中期檢討。兩電一直被批評「賺盡」8%准許回報，當局擬同兩電商討進一步減低兩電准許回報率，另外要求兩電分擔部分燃料成本以壓抑電費升幅，變相有機會打破「實報實銷」全數用戶承擔的做法。另一關注是港燈上月大停電事故，引伸檢討獎罰機制以就重大停電事故加重罰款。

政府表示對檢討持開放態度，會收集意見再同兩電商討。有能源諮詢委員會前成員預計，就改動涉及兩電利潤機制，料談判相當艱巨，相信中期檢討只會改動到賞罰機制，其他有待下一份管制協議才有望作大改動。

政府與中電和港燈簽訂的現行《管制計劃協議》，分別於2018年10月及2019年1月起生效，至2033年12月31日屆滿，橫跨15年。對上一份為期10年的《管制計劃協議》在08年生效，至2016年中期檢討，到最後經兩電及政府談判後，將准許回報率由兩電資產平均淨值的9.9%降至現時8%。另外亦引入每月調整燃料價條款收費，以適時反映實際燃料成本。

今份《管制計劃協議》距離屆滿仍有10年，環境及生態局向立法會提交的文件指出，政府打算與兩電商討修訂協議的範疇，包括但不限於減低准許利潤、要求兩電於能源危機期間分擔能源價格成本、檢視獎勵及罰款機制以就重要停電事故加重罰款等；但任何修改協議的建議，都須經政府與兩電雙方同意後才能實行。

能源價格上升，燃料費已連升多月，變相每月電費都上調。政府指，近期能源危機揭示每月燃料調整費機制的局限性，變相容讓兩電將全球燃料價格飆升的影響完全轉嫁用戶；因此「要求兩電肩負更多社會責任，在全球燃料市場極端波動的情況下承擔部分燃料成本增幅。」

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有議員建議引入新機制，將每年電費調整上限定於某個比率，例如該年的通脹率，當兩電收取超出該比率的收費，則由政府補貼承擔；另外再次建議開放電力市場，引入更多競爭。

不過政府認為，電力市場規管制度的任何重大變動，應在下一個規管期作出，此前會研究加強競爭；而兩電是商業性質且每年獲利，政府不宜提供定期而大規模的電費補貼。

能源諮詢委員會前成員文志森指，「協議訂明現行兩電利潤機制至2033年，相信大改動要待屆滿後才可實施，但談判需時，現階段提出修訂亦無不可。」他相信政府檢討兩電賞罰機制決心較大，「例如用回贈或其他方式回饋用戶，甚至加重罰則，較大機會在中期改動。」他說，料今年底才有結論。

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記者：吳雋妍