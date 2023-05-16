【宿生配對】港大新學年配對1年級本地宿生與非本地生合宿　學生校委：勉強無幸福

▲ 港大疑於新學年強推本地生與非本地生合宿安排。（資料圖片）

香港大學宿舍委員會昨日（15日）向舍監發通告，公布將於新學年起，為新入宿宿生分配室友，盡可能配對本地及非本地生同房，目的是「提升整體學生體驗並創建更具包容性的社群」；校方證實將安排1年級的本地宿生與非本地生成為室友。惟據知相關政策早前曾在個別宿舍試行，反應非常差，有學生批評校方重推政策但事前無諮詢，並質疑措施成效，認為「勉強無幸福」。校方亦稱安排通過宿舍委員會「詳細討論交流」，但有與會學生稱對相關決議當「無印象」。

校方稱為促進多元文化交流 未回應是否強制配對

港大宿舍委員會通告，以及校方最新回覆，也未提合宿安排是否強制、宿生可否拒絕配對室友安排。據宿舍委員會通告指，4月19日會議上通過了一項新政策，在2023/24學年起，舍堂辦公室將為入住雙人房或三人房的新入宿宿生，盡可能為本地生和非本地生進行配對，安排亦適用於曾入住過另一舍堂、現重新入宿的宿生。委員會解釋，新政策旨在「促進宿生融合和文化交流」，以提升整體學生體驗並創建更具包容性的社群。

港大校委會本科生代表戚由康向本報表示，校方事前無諮詢學生組織或代表意見，亦無廣泛諮詢期，批評有違程序公義；另據他了解，該政策曾在宿舍委員會會議上進行討論，但未有通過表決，他亦正要求校方澄清。

戚由康續指，他支持本地生與非本地生增加交流，但早年個別舍堂已曾試行本地生與非本地生「合宿」，但當時反應非常差，質疑校方現時重推未能達到政策目的，直言「勉強無幸福」，估計非本地生也未必接受，認為校方鼓勵學生多舉辦活動促進交流更奏效。

早年曾於個別宿舍試行 學生引述當年反應極差

據港大學生媒體「學苑」引述多個宿生會代表，均指未曾就新政策獲校方諮詢，又引述利銘澤堂宿生會代表鄧俊彥稱，校方早於2017年首度提出有關政策，曾於利銘澤堂試行，惟當時反應極差；措施試行後，時任幹事會曾就有關政策收集意見，多名受影響宿生表示與室友相處不和洽。

港大發言人回應表示，有關的安排在有學生代表參與的宿舍委員會經詳細討論交流，參考各種意見，最後按既定程序作出決定。港大解釋，目前各舍堂二人或以上的房間，主要是安排作本科生宿位，研究生主要入住單人房，而新安排讓新入讀港大1年級的本地宿生與非本地生，包括海外和内地生，成為室友，藉以促進多元文化交流，將於2023至24學年實施，旨在豐富新入讀1年級的同學的宿堂學習經歷，但由於每年入宿的本地宿生數目多於非本地生，故部分本地宿生未必能獲得配對。校方續指，新安排只供第1年入宿的新同學，第2年入宿需自行尋找室友，已入住舍堂的較高年級同學也沒有相應安排。

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記者：馮琪雅