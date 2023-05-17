【智慧醫院】伊利沙伯醫院指揮中心成員奪「傑出團隊獎」 病人輪候「上房」時間獲減少

▲ 伊利沙伯醫院指揮中心運作後，病人於急症室輪候住院的時間減少。(梁偉榮攝)

醫管局昨日頒發傑出員工及團隊獎，眾多得獎者中，伊利沙伯醫院憑着營運首間公立醫院醫院指揮中心得到團隊獎。團隊利用病床及資源調配管理系統，成功令急症室病人入院平均輪候時間縮短，需要輪候8小時「上房」的病人於上月減至少於百分之一。九龍中醫院聯網資訊科技統籌麥凱鈞表示，醫管局計劃最快於今年年底，於九龍中聯網推出聯網指揮中心，以令急症醫院及復康醫院之間的資訊更透明化。

伊利沙伯醫院指揮中心於2020年10月推出，聯合醫院及天水圍醫院亦於去年年底陸續設立指揮中心。伊院指揮中心透過臨床作業、病床流量等管理系統，以提升醫院運作效率，令接近一半的適合出院病人，可以於當日下午1時前出院或轉院，加快病床流轉。另外，急症室病人平均入院輪候時間亦縮短，其中上月不足百分之一的病人，需輪候8小時入院。

伊院亦正與大學合作，透過人工智能為病人血液、以及30多種維生指數作出分析，及早識別穩定病人的情況，令家人及早作準備、以及縮短出院所需時間。九龍中醫院聯網資訊科技統籌麥凱鈞表示，局方計劃於九龍中聯增設聯網指揮中心，首階段會伊利沙伯醫院與九龍醫院試行，希望急症醫院及復康醫院之間的資訊透明化。

今年共有8位傑出員工、10隊傑出團隊和11位優秀青年獲傑出員工及團隊獎。其餘的得獎者包括服務威爾斯親王醫院的保安部運作助理，以及疫情「430記者會」的簡報團隊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋